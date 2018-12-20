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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu ve asgari ücretli mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Altına imza atarız"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
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ANKARA (AA) - İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.

İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

- "Birlikte bu rakamın altına imza atalım"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, asgari ücret rakamının 7-8 milyon çalışanı doğrudan etkilediğini belirterek "Makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu ve asgari ücretli mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Altına imza atarız. 44 yılda 3 kere anlaşarak rakamı belirledik. Gönlümden geçen hükümet, işveren ve işçi birlikte bu rakamın altına imza atalım." diye konuştu.

Bir işçinin ocak ayında aldığı ücretin aralık ayına kadar ortalama yüzde 12 oranında düştüğünü vurgulayan Atalay, "Ortalama 3 bin lira ücret alan bir arkadaşımız aralık ayında 420 lira kesinti yaşıyor. Asgari ücretin vergi yükü var." dedi.

- "Herkesi ilgilendiren rakamlar olacak"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da işverenler olarak herhangi bir rakam belirtmediklerine işaret ederek 2019'daki hedef enflasyonun, işsizlik ve büyüme oranlarının da dikkate alınarak bir rakam belirlenmesini istediklerini söyledi.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bir sunum yapılacağını aktararak "TÜİK'in vereceği rakamlar, herkesi ilgilendiren rakamlar olacak. Bugün onu dinleyeceğiz." dedi.

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Asgari Ücret Tespit KomisyonuTİSKTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
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