AFYONKARAHİSAR (AA) - HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Doların ateşi düştü ama piyasalarda bu daha yer bulamadı. Topyekûn bir mücadele var. Belirli şirket ve gruplarda indirimler var. Bu inşallah olumlu yansır ama asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması lazım." dedi.

Toruntay, sendikasının Afyonkarahisar'da bir restoranda düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde çalışanlar için asgari ücret ve toplu iş sözleşmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Asgari ücretin yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini ifade eden Toruntay, şunları kaydetti:

"Asgari ücreti gerçekte değerlendirdiğimizde, bugünkü ücretlerle geçinmek gerçekten çok zor ama ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önüne alarak bir oranın belirlenmesi gerekiyor. Hak-İş Konfederasyonu olarak asgari ücret tespit komisyonunda yokuz. Türk-İş Konfederasyonu burada çalışanları temsil ediyor. Dolayısıyla Tük-İş Konfederasyon Başkanlığının da açıklamaları var, asgari ücretin 2 bin liradan az olmaması gerektiği yönünde."

- "Gönül ister ki 2 bin liranın çok çok üstünde olsun"

Toruntay, bütün çalışmaların enflasyon verilerine göre yapıldığını vurguladı.

Geçen ay enflasyonun yaklaşık 23'e çıktığını anımsatan Toruntay, şöyle devam etti:

"Yılbaşına kadar enflasyonda nasıl bir gelişme olur bilmiyoruz. Doların ateşi düştü ama piyasalarda bu daha yer bulamadı. Topyekûn bir mücadele var. Belirli şirket ve gruplarda indirimler var. Bu inşallah olumlu yansır ama asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması lazım. Tabii gerçekleşecek orana bakmamız lazım. Önerimiz ise asgari ücret artışı enflasyonun üzerinde bir rakam olursa uygundur diye düşünüyorum. Yüzde 25 artıştan enflasyonun yüzde 20 gibi geçekleşeceği düşünülürse ve bunu da bilemiyoruz, tahminen. Yüzde 25 zam ile hem enflasyonu karşılamış olur hem de enflasyona izin vermiş olur. Gönül ister ki 2 bin liranın çok çok üstünde olsun ama asgari ücret tespit komisyonunun yapacağı çalışmalar da önemli. 2 bin liranın üzerinde bir rakamın olması lazım."

İstişare ve değerlendirme toplantısına, Toruntay'ın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Öz-Taşıma-İş Ege Bölge Başkanı Osman Coşgun, Hak-İş İl Başkanı Hulusi Güngör ve sendika yöneticileri katıldı.



