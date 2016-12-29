"Asgari ücrette işverene sağlanan destek devam etmeli"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, asgari ücrette işverene çalışan başına sağlanan 100 liralık desteğin 2017 yılında da devam etmesini istediklerini bildirdi.

Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücrete geçen yıl yapılan yüzde 30'luk artışın ardından hükümetin de bu konuda elini taşın altına koyduğunu ve işverene çalışan başına 100 liralık bir destek sunduğunu hatırlattı.

Söz konusu desteğin reel kesime 10 ayda 8,5 milyar lira katkı getirdiğini, bu tutarın da yatırım ve istihdam olarak ülke ekonomisine geri döndüğünü belirten Çağlar, desteğin 2017 yılında da devam etmesine ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Çağlar, "Hükümetimizin bu konudaki bir kanun tasarısını Meclis'e sunduğunu biliyoruz. Nitekim sayın Başbakanımız da bu desteğin devam edeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Hükümetimize iş dünyasının ihtiyaçlarına gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyoruz. İsteğimiz, bu desteğin 2017 yılında da çalışan başına en az 100 lira olarak devam etmesi." ifadelerini kullandı.

İTO olarak 2017'yi "ekonomide seferberlik yılı" ilan ettiklerini aktaran Çağlar, "Ekonomiyi el ele vererek büyüteceğiz. Bu noktada Asgari Ücret Tespit Komisyonunun açıkladığı kararın ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Zam oranı, makul bir artış olarak değerlendirilebilir"





Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak da bu yıl asgari ücretin yüzde 30'luk ciddi bir iyileştirme ile net bin 300 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, bu artışın işverenlere beklenmedik bir maliyet getirdiğini ancak hükümetin ek destekleriyle işverenin yükünün nispeten hafifletildiğini belirtti.

Bugün asgari ücretin 2017 yılında yüzde 8'lik artışla net olarak bin 404 lira olacağının açıklandığına işaret eden Olpak, şunları kaydetti:

"Başbakanımız sayın Binali Yıldırım, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, işverene 2016 yılında uygulanan 100 lira tutarındaki desteğin 2017 yılı boyunca da devam edeceğinin müjdesini vermişti. İş alemi olarak, bu desteğin devam edeceğine yönelik Bakanlar Kurulu kararını bekliyoruz. Elbette çalışanlarımızın daha iyi maddi koşullar altında çalışmasını bizler de arzu ediyoruz. Ülkemizin koşulları göz önüne alındığında yüzde 7-7,5'lik yıl sonu enflasyon beklentisine uygun olan bu zam oranı, makul bir artış olarak değerlendirilebilir."