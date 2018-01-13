Aşık Veysel'in oğlu toprağa verildi

SİVAS (AA) - Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 84 yaşında hayatını kaybeden büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu'nun cenazesi, köyünde defnedildi.

Ahmet Şatıroğlu için Sivrialan köyündeki kültür merkezi bahçesinde tören düzenlendi. Törende, Şatıroğlu'nun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şatıroğlu'nun cenazesi, Şarkışla Müftüsü Tayyip Koçer'in kıldırdığı namaz ve Sivas Cem Vakfı Alevi Dedesi Hasan Özer'in yaptığı duanın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Şatıroğlu'nun eşi Türkan Ertemur, çocukları Yeter Urkan, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kardeşleri Hayriye Özer, Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, torunları ve yakınları ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sonrasında Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, Aşık Veysel'in mezarını ziyaret edip, dua okudu.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Başımız sağ olsun. Bu coğrafyanın en büyük ozanı, şairi Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu'nu kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Ne zaman Şarkışla'ya gelsek Ahmet abi bizimle birlikte olurdu. Dolayısıyla Aşık Veysel'in geleneğini, kültürünü, insan severliğini, dostluğunu, kadirşinaslığını, kıymet bilirliğini bugüne taşımış bir abimizdi. Biz kendisinden memnunuz, Cenabı Allah da kendisinden memnun olsun. Ailesine, sevenlerine, evlatlarına, torunlarına, eşine bütün yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sivas'ımızın, ülkemizin başı sağ olsun."







