Aşiretlerden terör saldırılarına tepki

VAN (AA) - Van'da bir araya gelen bölgedeki bazı aşiret temsilcileri, son günlerde artan terör saldırılarını kınadı.

Kentteki bir otelde Kadim Aşiretler Federasyonu'nu (KAF) kurmak üzere toplanan bölgedeki aşiret temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Gevdan aşireti temsilcisi Rasim Aslan, Türkiye'de ve bölgede aşiretlerin tarihi, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan önemli olduğunu söyledi.

Aşiretlerin hatırı sayılır bir güç olduğunu ve Türkiye'de büyük küçük birçok aşiretin bulunduğunu ifade eden Aslan, "Aşiretlerin hassasiyetlerinden dolayı onları yanlış yollara saptırıp birçok yanlışa sebebiyet vermektedirler. Federasyonumuzun amaçlarından biri de bu oyunları bozmaktır. Federasyonumuzun asıl amacı, doğu ve güneydoğu başta olmak üzere bölgelerdeki ve ülkemizdeki gerçek aşiretleri ortaya çıkarmak, aşiretler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır." dedi.

Aslan, unutulmaya yüz tutmuş olumlu gelenek ve görenekleri gelecek nesillere taşımayı planladıklarını anlatarak, aralarında husumet bulunan aşiretleri bir araya getirerek, hayırlı işler konusunda iş birliğini sağlayacaklarını, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştireceklerini dile getirdi.

- "Terör saldırılarını lanetliyoruz"

Aslan, federasyonun ayırt edici değil, birleştirici bir misyon üstlendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz önce insanız, sonra da bir aileye, bir aşirete ve bir vatana mensubuz. Sizlerin destekleriyle kurduğumuz federasyonumuz inşallah başta toplumumuz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin barış ve selametine ciddi bir katkı sunacaktır. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, geleceğine kasteden bütün terör saldırılarını lanetliyoruz. Temennimiz ülkemizin bir an önce barış ve huzur ortamın kavuşmasıdır."

Gazeteci-Yazar Bayram Zilan da son günlerdeki terör saldırıları karşısında bölgedeki aşiretlerin takdire şayan bir duruş sergilediğini anlattı.

Türkiye devletinin yükselişinin temelinde Türk ve Kürtler arasındaki birliktelik ve ittifakın yattığını kaydeden Zilan, "İstanbul ve hemen ardından Kayseri'de terör saldırıları oldu. O gece Kürt ve Türk vatandaşlarımızın karşı karşıya getirip, etnik bir çatışma üzerinden bu ülkeyi kaosa sürüklemek adına yayın yaptılar. Türk ve Kürt vatandaşlarımızı birbirlerine kırdırmaya çalıştılar. Fakat sizin duruşunuzla onlar tokadı yedi. Onlar, planladıkları çukura kendileri düştüler." sözlerine yer verdi.

Aşiret temsilcileri toplantı sonunda Kadim Aşiretler Federasyonu'nun (KAF) kuruluşunu açıkladı ve fotoğraf çektirdi.