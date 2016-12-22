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Aşiretlerden teröre karşı 'birlik' mesajı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki aşiretlerin temsilcileri, terör saldırılarını lanetleyerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Aşiretlerden teröre karşı 'birlik' mesajı

VAN (AA) - Mesut Varol - Cemal Aşan - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki aşiretlerin temsilcileri, güvenlik güçlerine yönelik son günlerdeki terör saldırılarını lanetledi.İstanbul ve Kayseri'deki güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarına tepkiler sürüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki aşiretlerin temsilcileri, terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırıları lanetleyerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Aşiretlerin temsilcileri, teröre karşı herkesi birlikte hareket etmeye çağırdı. Aşiret temsilcilerinin ortak mesajı, "Birlik, beraberlik, huzur olsun istiyoruz." oldu.

Jirki aşiretinin temsilcisi Cemil Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki aşiretlerin bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini söyledi.

Devletin yardımları ve vatandaşların destekleriyle bölgede huzurun tesisi için çalışma yürüteceklerini ifade eden Öter, "Bu saldırıları gerçekleştiren teröristleri lanetliyoruz. Yapılan saldırılar Kürtçülük davası değildir. Saldırıların Türkiye Cumhuriyeti'ni lekelemek adına yapılan provokasyonlar olduğuna inanıyoruz. Hiç kimsenin Türk ve Kürt ayrımı yapmaması lazım." dedi.

'Devletimizin üzerinde oynanan kirli oyunları bozmak temel amacımız"
Gevdan aşireti temsilcisi Rasim Aslan da ülkenin bütünlüğünü ve birlikteliğini bozmaya yönelik girişimlere karşı dayanışma içinde olacaklarını belirterek, "Devletimizin üzerinde oynanan bütün kirli oyunları bozmak, birlik içerisinde bunlara karşı durmak temel amacımızdır." dedi.

"Ülkemizin ve milletimizin yanında yer alacağız"
Ezdinan aşireti temsilcisi Salih Özbek, bölge aşiretleri olarak her zaman devletin yanında yer aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde gerçekleştirilen her türlü terör saldırısını kınıyoruz. FETÖ'nün amacı, ülkemizi ve Rusya'yı karşı karşıya getirmektir. Allah'a şükür Cumhurbaşkanımızın da girişimleriyle böyle bir ortam yaşanmadı. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin ve milletimizin yanında yer alacağız."

"Her türlü şiddet ve terörü lanetliyoruz"
Arvasi aşiretinin temsilcisi Meki Arvas da yıllarca insanlara ilim, irfan, irşat konusunda hizmet ettiklerini belirterek, "İnsanı Allah için sev, Allah için yaşat" düsturuyla, birlik, beraberlik, güzellik için federasyon çatısı altında birleştiklerini dile getirdi.

Aşiretlerin birlik içerisinde hareket etmesinin insanların refahı için hayırlı olacağına dikkati çeken Arvas, "Biz her türlü şiddet ve terörü lanetliyoruz. Rabb'imiz ırkçılığı, ayrımı yasaklamıştır. Birlik, beraberlik, huzur olsun istiyoruz." dedi.

Pinyanışi aşireti temsilcisi Hamdi Alter, terör saldırılarını kınadıklarını, bir daha yaşanmamasını dilediklerini vurguladı.

HDP'nin 82 milletvekiliyle bölgede hizmet üretemediğini belirten Alter, "Terör bölgenin gelişmesine izin vermedi. Devlet yatırım yapanlara destek verdi. Yatırımcılar geldi, fabrikalarını kurdu ancak araçlarını, iş makinelerini yakmaya başladılar. Başkası gelip yatırım yapar mı?" dedi.

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