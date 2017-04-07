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Aşırı sağcı Le Pen'e AB mahkemesinden red

- Brüksel'deki Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Le Pen'in AP'de yolsuzluk yaptığı iddiası üzerine, AP'nin yaptığı bazı ödemelere el konulması konusundaki karara yaptığı itirazı reddetti

Aşırı sağcı Le Pen'e AB mahkemesinden red

PARİS (AA) - Brüksel'deki Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi Lideri Marine Le Pen'in Avrupa Parlamentosunda (AP) yolsuzluk yaptığı iddiası üzerine AP'nin yaptığı bazı ödemelere el konulması konusundaki karara yaptığı itirazı reddetti.

Parlamento, Le Pen'in yolsuz bir şekilde elde ettiği iddia edilen parayı geri almak için Le Pen'in maaşının yarısını şubat ayından itibaren, bütün harcamalarını ve ev kirasının yarısını ödemeyi mart ayından itibaren durdurmuştu.

Bu karara itiraz eden Le Pen'in talebini değerlendiren Brüksel'deki Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, bu itirazı reddetti.

Ulusal Cephe'nin AP'de yolsuzluk yaptığı iddiaları kapsamındaki soruşturma kapsamında, geçen ay partinin iki çalışanı gözaltına alınmış, Fransız polisi, partinin Paris’teki merkezine baskın düzenleyerek arama yapmıştı.

AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkartmıştı.

Marine Le Pen’in yakın arkadaşı Catherine Griset'in ise yine 2010-2016 yılları arasında Avrupa Parlamentosu’ndan danışman sıfatıyla maaş aldığı bildirilmişti. Griset’in aslında Avrupa Parlamentosu’nda hiç çalışmadığı, sadece parti merkezinde görevli olduğu öne sürülmüştü.

Aynı soruşturma kapsamında diğer bazı Ulusal Cephe Partisi milletvekillerinin de yolsuzluk yaptığı ve AP'nin Ulusal Cephe tarafından toplam 1,1 milyon avro zarara uğratıldığı belirtilmişti.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimine dönük son kamuoyu yoklamalarında Marine Le Pen seçimin bu ay sonunda yapılacak ilk turunda, Yürüyüş Hareketi'nin Lideri Emmanuel Macron ile birlikte önde görünüyor.

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