Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

'Aşırılık yanlıları Esed'in hayat sigortası'

Terör örgütü DEAŞ'ın elinde 10 ay rehin kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Fransız gazeteci Nicolas Henin, "Aşırılık yanlıları Esed'in hayat sigortası." dedi.

'Aşırılık yanlıları Esed'in hayat sigortası'

PARİS (AA) - Onur Usta/Bilal Müftüoğlu - Terör örgütü DEAŞ'ın elinde 10 ay rehin kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Fransız gazeteci Nicolas Henin, Fransa'ya yerleşen Suriyeli bir gencin hikayesini anlattığı yeni eseri "Heysem: Bir Suriye gençliği" adlı çizgi-romanına ve Suriye'deki iç savaşa ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye rejiminin radikal gruplardan beslendiğine işaret eden Henin, "Esed ve aşırılık yanlıları, muhalefet karşısında birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar. Savaş başladığından beri ikisine de alternatif olan ne varsa sistematik bir şekilde yok ediyorlar." diye konuştu.

Henin, aşırılık yanlılarının Suriye'de demokratik muhalefetin direnişine zarar verdiğini belirterek "Radikal gruplar, Suriye devrimini zehirleyerek rejimin işine yarıyor. Aşırılık yanlıları, Esed'in hayat sigortası. Onlara çok ihtiyacı var. Suriyeli demokratlar da değiştirilemeyen Esed rejimi ile radikal gruplar arasında kapana kısılmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

"Suriye devrimini yasa dışı göstermeye çalışıyorlar"
Güney Koreli çizer Kyungeun Park ile hazırladıkları yeni kitabıyla Suriye'deki demokratik muhalefetin yaşadıklarını doğrudan yansıtmayı hedeflediğini belirten Henin, şunları kaydetti:

"Suriye devrimi başlangıcından beri silahlı ve radikal bir hareket değil tamamen kendiliğinden oluşan bir demokratik girişim. Suriye devrimini yasa dışı göstermeye çalışıyorlar. Bu söylemlere karşı teorik ve doktrinsel bir dil kullanmak yerine doğrudan gerçek bir hikayeyi belgeleyerek anlatmayı tercih ettim. Heysem'in anlattıklarını hiç müdahale etmeden çizgiye aktardık. Çünkü bu bir belge ve tanıklıktan ibaret bir eser."

Kitabın çizgilerinin oluşumuna Heysem'in ailesinin önemli katkısı bulunduğunu vurgulayan Henin, "Heysem'in ailesi, Deraa'da ve sınırdan geçerken yaşadıkları bütün olayları ayrıntılı bir şekilde anlatarak bize yardımcı oldu. Çizgi romanla fazla ayrıntıya ve uzun anlatımlara başvurmadan çok sayıda insana ulaşabiliyorsunuz." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.