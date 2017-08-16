TUNCELİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz büyük bir milletiz kardeşlerim. Hep birlikte 80 milyon kardeşiz, 80 milyonluk büyük bir milletiz. Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'si, Alevi'si hiç fark etmez biz tek bir milletiz. Bizi hiç kimse ayıramaz. Asırlardan beri tek bir milletiz, etle kemik gibiyiz." dedi.

Tesislerin temel atma törenine katılmak üzere Tunceli'ye gelen Eroğlu, valilik ziyaretinin ardından İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa katıldı.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde Tunceli'ye eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer alanlarda önemli yatırımlar ve tesisler kazandırdıklarını belirtti.

Tunceli'nin 15 Temmuz darbe girişimine ve teröre karşı gösterdiği tavır için teşekkür eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da, daha sonraki özellikle 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde ve ayrıca terör hadiselerini lanetlemek için yaptığınız yürüyüşle gerçekten sizlerle gurur duyduk. Birinci husus sizlere teşekkür etmek için geldim, sağ olun. Tunceli her zaman teröre karşı durmuştur ve milletimizi bölmek, vatanımızı parçalamak ve milleti özellikle kamplara ayırıp birbirine kırdırmak isteyen tarihimizin en alçak, en mendebur kanlı darbe girişimine karşı Tunceli gerçekten dimdik ayakta durdu. O bakımdan size ne kadar teşekkür etsek azdır."

Tunceli'nin terörle anılmasını istemeyen Eroğlu, "Artık Tunceli'nin bir huzur şehri, güzellikler şehri, güzel insanların diyarı olarak anılmasını istiyoruz. Refahın arttığı, özellikle inanç turizminin, kültür ve tabiat turizminin canlandığı güzel bir il olarak hazırlayacağız." dedi.

AK Parti iktidarının terörle mücadeledeki kararlığını anlatan Eroğlu, şunları ifade etti:

"Terörü kesinlikle bitireceğiz. Türkiye'de terör diye bir şey kalmayacak, kesin kararlıyız. FETÖ alçak terör örgütü, PKK, DEAŞ kim olursa olsun hepsi terör. Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Dolayısıyla onları inlerinde imha edeceğiz. Ben bu kahramanlara güveniyorum ve zaten görüyorsunuz artık huzur iklimi. Biz de bakan olarak Türkiye'nin her yerine gideceğiz ve sevgili vatandaşlarımızla kucaklaşırız. Çünkü biz milletimizin hizmetkarıyız. Biz kendimizi hizmetkar olarak görüyoruz. Size bir hizmet yapabilirsek bizim için ne mutlu."

Bakan Eroğlu, PKK terör örgütü tarafından 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'a da Allah'tan rahmet diledi.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bütün şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak. Bu hainleri kesinlikle etkisiz hale getireceğiz. Bundan da bütün Tunceli halkı emin olsun, üstlerine gidiyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu ama şimdi biz de çok muhteşem bir savunma sanayi kuruldu. Biz eskiden ne gerekiyorsa dünyadan onu satın alırdık, şimdi kahraman ordumuzun, silahlı kuvvetlerin istediği bütün teçhizat ve mühimmatın yüzde 70'ini kendimiz üretiyoruz. Artık Altay tankını, Atak helikopterini, dünyanın en modern harp gemilerini, insansız hava araçlarını, silahlı İHA'ları biz üretiyoruz. Artık gücümüz var. Çünkü biz büyük bir milletiz kardeşlerim. Hep birlikte 80 milyon kardeşiz, 80 milyonluk büyük bir milletiz. Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'si, Alevi'si hiç fark etmez biz tek bir milletiz. Bizi hiç kimse ayıramaz. Asırlardan beri tek bir milletiz, etle kemik gibiyiz. İnşallah bunlarla, daha etkili mücadeleyle büyük hamleler, operasyonlar yapılıyor. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah hep birlikte, Tunceliyi muhteşem bir huzur şehri, çiçek gibi bir Tunceli yapmaya hazır mıyız? Biz de sizlerin hizmetkarı olarak hazırız."

Eroğlu, konuşmanın ardından beraberindekilerle birlikte tesislerin temel atma törenini gerçekleştirdi.