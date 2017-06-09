Asırlık camide mukabele geleneği

MALATYA (AA) - AYHAN İŞCEN - Anadolu'da inanç turizmin önemli merkezlerinden Somuncu Baba Külliyesi'nde ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, gençlerin yoğun katılımıyla nesilden nesle aktarılıyor.

Türkiye'de mukabele geleneğinin asırlardır sürdürüldüğü yerlerin başında gelen, Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) türbesinin de bulunduğu 14. yüzyıl eseri Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliye ve Camisi, gençleri ve yetişkinleri aynı rahle etrafında birleştiriyor.

İlçedeki çocuk ve gençlerin de büyük ilgi gösterdiği mukabele, sabah ve öğle namazından sonra gerçekleştiriliyor. Hulusi Efendi Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören 40 hafızın tilaveti, tarihi caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

Cami imam hatiplerinden Mustafa Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'den beri sürdürülen mukabele geleneğinin, gençler sayesinde kıyamete kadar devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Genç hafızların camilerde bulunmasının büyük bir nimet olduğunu belirten Baş, "Ramazan demek Kur'an demek, cami demek, cemaatle beraber mukabele demektir. Biz de tarihi Somuncu Baba Külliyesi'nde 70 civarında hafız, mahalle sakinleri ve gençlerin katımıyla Peygamber Efendimiz ile Cebrail Aleyhisselam arasındaki bu sünneti Somuncu Baba'nın manevi atmosferinde yaşamaya çalışıyoruz. Bizden öncekilerden bu sünneti devraldık, biz de bizden sonraki nesle aktarmak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

- "Büyük bir mutluluk duyuyoruz"

Baş, gençlerin mukabeleye yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Baş, şunları dile getirdi:

"Gençlerimiz ramazan dolayısıyla camiye gelerek büyük bir muhabbetle mukabeleye katılıyor, vaktini değerlendiriyor. Dolayısıyla camimizde genç ve öğrenci cemaatimiz fazlalıkta, bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Peygamber Efendimizin mukabele sünneti, gençlerimiz vesilesiyle kıyamete dek devam edecek, biz buna inanıyoruz."

Öğrenci Hasan Basri Sevinç de mukabeleleri kaçırmadığını belirterek, okuldan sonra külliyeye gelerek namazını kıldığını, daha sonra mukabeleye katıldığını söyledi.

Sevinç, bu sünneti yerine getirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Mukabele okuyan hafızlardan Furkan Polat da tarihi Somuncu Baba Külliyesi'nde hocalarından öğrendikleri mukabele geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını anlattı.