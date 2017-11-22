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‘Asırlık çınar’ rüyasında bile öğrencilerini görmek istiyor

Babası 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşen, Erzurum Öğretmen Okulunu bitirerek 1935'te mesleğe başlayan 103 yaşındaki Mukime Furatoğlu, Öğretmenler Günü'nü 82. kez kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

‘Asırlık çınar’ rüyasında bile öğrencilerini görmek istiyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde oturan 103 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu, Öğretmenler Günü'nü 82. kez kutlamaya hazırlanıyor.

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Furatoğlu, Rize'de 1914'te dünyaya geldi. Subay babası, kendisi 6 aylıkken 1. Dünya Savaşı'nda Erzurum Cephesi'nde şehit düşen Furatoğlu, 1935'te Erzurum Öğretmen Okulundan mezun olarak çok sevdiği mesleğine başladı.

Yurdun birçok yerinde görev yapan ve binlerce öğrenci yetiştiren Furatoğlu, 1971'de emekli oldu.

Emekliliğinin üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen öğrencilerine özlemi dinmeyen Furatoğlu, günlerini eski günlerini anıp, kitap okuyarak geçiriyor.

Furatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk hayalinin peşinden koşarak öğretmen olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin kendisini sevip saydığını anlatan Furatoğlu, "Aynı zamanda benden çok çekinirlerdi. Şimdi onları çok özlüyorum, gözlerimde tütüyorlar. O kadar çok severdim ki onları anlatamam. Şimdi öğretmenler, öğrencilerden korkuyor, saygı sevgi kalmamış sanki. Neden böyle olmuş bilemiyorum." diye konuştu.

"Onları rüyamda görmek için can atıyorum"

Dünyaya bir kez daha gelse yine ilkokul öğretmeni olmak istediğini belirten Furatoğlu, "Öğrencilerimin kalpleri tertemizdi, onu görebiliyordum. Hiçbir şeyi gizlemezlerdi. Onların özlemleri, hayalleri, anılarıyla yaşıyorum. Onları rüyamda görmek için can atıyorum. Onların cıvıltısına, seslerine hasret kaldım. Günlerim onları düşünmekle geçiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni bir Öğretmenler Günü kutlayacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Furatoğlu, genç öğretmenlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Genç öğretmenlerimiz öğrencilerini sevsinler ve değer versinler. Onlara ilk önce vatan ve millet sevgisi, bayrak ve Atatürk sevgisi öğretsinler. Kendilerini sevdirsinler, saydırsınlar. Bunları yapınca okul derslerini öğretmek de kolay oluyor. Şimdi sağlığım el verse, imkan verseler öğretmenlik yaparım. Hayatımın sonuna kadar öğrencilerimin hayalleriyle yaşayacağım."

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