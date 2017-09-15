Asırlık fabrika yeniden üretime başladı

KIRKLARELİ (AA) - Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası, 4 yıl aradan sonra kapılarını Trakya çiftçisine yeniden açtı.

Ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak amacıyla üretime başlayan fabrika, 2013'te,Trakya'da çiftçilerin pancar yerine başka ürünlere yönelmesi nedeniyle üretimine ara vermek zorunda kalmıştı.

Açılış töreninde konuşan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 104 köyden bin 175 çiftçinin 19 bin dekarlık alanda 130 bin ton pancar üretimi gerçekleştirerek fabrikanın yeniden üretime başladığını söyledi.

Fabrikanın 4 yıl aradan sonra yeniden üretime geçmesinden heyecan duyduklarını belirten Çiftçi, fabrikanın açılması için gerekli üretimin çiftçiler tarafından karşılandığını vurguladı.

Çiftçilerin üretimlerini artıracaklarına inandıklarını aktaran Çiftçi, üretim arttırılması ile fabrikanın daha güçlü çalışacağına işaret etti.

Fabrikanın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çiftçi, ''Fabrikamızda 130 bin ton şeker pancarından 12 bin ton şeker, 30 bin ton pusa ile yaklaşık 6 bin ton da melas üretilerek Türkiye ekonomisine kazandırılacak. Bunun ekonomik getirisi de 100 milyondur. Bu bölgemiz için gerçekten çok önemlidir.'' diye konuştu.

Fabrika Müdürü Abdullah Kalenderoğlu ise böyle bir fabrikanın açılmasının önemli olduğuna değindi.

Kalenderoğlu'nun fabrikanın açılmasında emeği geçen AK Parti milletvekillerine teşekkür etmesi üzerine CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, tepki göstererek oturduğu yerden kalkarak töreni yük kantarının bulunduğu kulübeden takip etti.

Kalenderoğlu, bu fabrikanın Trakya halkının olduğunu ifade ederek kimsenin üzerine pay çıkarmaması gerektiğini dile getirerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu fabrikaya herkesin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

- ''Uyuyan dev uyandı''

Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Orhan Saltık da, fabrikanın 4 yıl aradan sonra çiftçiler tarafından başlatılan seferberlik sonucunda yeniden üretime başlayacağını belirtti.

Bugün çok büyük heyecan yaşadıklarını aktaran Saltık, ''Bu fabrikayı hep birlikte mücadele ederek açtık. Biz pancar üretimimizi her yıl arttıracağız. önümüzdeki yıl 200, 250 bin ton hedefimiz var. Uyuyan dev uyandı. Biz üreticiler olarak elimizi taşın altına koyduk.'' dedi.

Törende CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim kurulu Başkanı Ramis Özgen de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından pancar üreticilerine hediyeler, ardından dualar okunarak, kurdele kesilerek üreticilerden pancar alımına başlandı.

Bu yıl 490 personelin çalışacağı fabrikada 130 ile 150 bin ton arasında pancar işlenmesi hedefleniyor.