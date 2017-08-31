Asırlık gelenek

ÇORUM (AA) - Çorum'da, ahilik kültüründen gelen arife duası geleneği, kentteki esnaf ve sanatkarlarca yıllardır yaşatılıyor.

Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan arife duası için kentteki çeşitli meslek gruplarından esnaf, Kurban ve Ramazan bayramları arifesi ile üç ayların başlangıcı olmak üzere yılda 3 kez bir araya geliyor.

Genellikle leblebicilik yapan esnaf ile Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ve Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar da katılıyor. Etkinliklerde esnafın hayırlı ve bereketli, bol kazançlı yıl geçirmesi, ayrıca ülkenin ve Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi temenni ediliyor.

Kurban Bayramı öncesi kentteki bir leblebici, bir kunduracı ve bir kalaycı dükkanında gerçekleştirilen arife duasında da birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Arife dualarına katılan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaptığı konuşmada Türkiye'de huzurlu bir bayram sürecinin yaşandığını ancak İslam coğrafyasının geri kalanında acı ve gözyaşının olduğunu söyledi.

"Biz böyle huzur içerisinde bayramlar idrak ederken, maalesef dünyada nerede Müslüman coğrafyası varsa orada kan var, acı var, gözyaşı var." diyen Ceylan, şöyle devam etti:

"Bizim ülke olarak birliğimizi ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Millet olarak bizim birbirimize karşı daha hoşgörülü olmamız gerekiyor ki devlet olarak kuvvetli olalım ve akabinde de dünyadaki mazlumların Arakan'daki, Afganistan'daki, Pakistan'daki, Suriye'deki, Somali'deki tüm mazlumlara biz sahip çıkalım. Çünkü onların tek umudu var, Türkiye Cumhuriyeti. Başları sıkıştığında dönüp bakacakları tek yer var, bizleriz. İnşallah bu bayram biz böyle huzur içerisinde bir bayram yaşarken, bir dahaki bayramda bütün Müslüman coğrafyaları, Müslüman kardeşlerimiz huzur içerisinde bayramlarını idrak ederler."

Arife duasına ev sahipliği yapan ayakkabı tamircisi İbrahim Sırçalı da 42 yıldır mesleğini sürdürdüğünü, bu sürede her bayram arifesinde ve kandillerde esnaf olarak bir araya gelip, dua ettiklerini söyledi.

Çorum Ayakkabıcılar Arastasının yaklaşık 130 yıldır kunduracı esnafına ev sahipliği yaptığını ifade eden Sırçalı, kunduracılar esnafının arife duası geleneğinin arastadan da eski olduğuna dikkati çekerek, "Arife duası geleneği Osmanlı'dan, Ahilik döneminden gelmektedir. Günümüze kadar gelen bu etkinlikte esnaf bir araya gelir ve ülke için, millet için, esnafın bol ve bereketli kazancı için, birlik ve beraberlik için dua eder. Allah dualarımızı kabul etsin. Arife dualarımız genç nesillerimiz aracılığıyla bundan sonra da devam edecektir." diye konuştu.

Programa katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.



