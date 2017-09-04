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Asırlık malzemelerle evini müzeye dönüştürdü

- Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Doğan Güven, 37 yıldır topladığı asırlık mutfak, tarım ve müzik aletlerini adeta kültürevine dönüştürdüğü evinin ikinci katında sergiliyor - Güven: "Tek hedefim kültürümüzü tanıtmak. Müzede 3 bin parça tarihi eşya bulunuyor. Burayı ziyarete gelenler tarihe yolculuk yapıyor"

Asırlık malzemelerle evini müzeye dönüştürdü

ANTALYA (AA) - ABDULLAH ÇATLI - Antalya'nın Akseki ilçesinde 37 yıldır asırlık malzeme toplayan 67 yaşındaki Doğan Güven, evinin ikinci katını adeta kültürevine dönüştürdü.

Akşahap Mahallesi'nde yaşayan emekli Güven, 1980'li yıllarda mutfak, tarım ve müzik aletleri toplamaya başladı.

Zaman içerisinde yöresel mutfak eşyaları, müzikçalar, silah, ziraat ve tarımda kullanılan aletler, marangoz malzemeleri, gramofon, tartı aletleri, dikiş makinesi gibi üç bin dolayında sergilemeye değer malzeme toplayan Güven, tarihi 50 ile 300 yıl arasında değişen objeleri, evinin ikinci katını kültürevine dönüştürerek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 yıl önce hobi olarak başladığı eski malzemelere zamanla ilgisinin arttığını, antika eşyaları toplamaya başladığını söyledi.

Akşahap Mahallesi'ne ev yaptırarak ikinci katını müzeye dönüştürdüğünü belirten Güven, "Eşyaların hurdacılara gitmemesi için bedelinin iki katı ücret ödedim. Bu köyün tarihi objeleri dışarıya gitmesin istedim. Müzedeki objelerin hepsi birbirinden kıymetli." dedi.

Eski eşyaları sergilediği evini ziyaret edenlere, çocuklarına ve torunlarına objeleri anlattığını aktaran Güven, ilginin yoğun olduğunu bildirdi.

Antika eşya toplamaya devam ettiğini, evinin malzemeleri sergilemek için yetersiz kaldığını anlatan Güven, tarihi düğmeli bir evi müzeye dönüştürmek için Akseki Belediyesi ile görüştüğünü kaydetti.

- "Kültürümüzü tanıtmak istiyorum"

Biriktirdiği objelerin içerisindeki en eski malzemenin 300 yıllık Ermeni yapımı bakır yoğurt helkesi olduğunu vurgulayan Güven, evinde sergilediği 3 bin eserin tarihinin 50 ila 300 yıl arasında değiştiğini ifade etti.

Helke, bakır sini, güğüm gibi özellikle mutfak malzemelerinin daha çok ilgi gördüğüne değinen Güven, "Tek hedefim kültürümüzü tanıtmak. Müzede 3 bin parça tarihi eşya bulunuyor. Burayı ziyarete gelenler tarihe yolculuk yapıyor." diye konuştu.

Müzeyi ziyarete gelenlerden Şahin Koçak ise incelediği eski malzemelerin kendisini çocukluğuna götürdüğünü anlattı.

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