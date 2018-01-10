Asırlık selvi ağacına beton direkli destek

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, devrilme tehlikesi bulunan asırlık selvi ağacı, 60 yıldır köylüler tarafından beton direkle ve ağaçlarla yapılan destekle ayakta tutulmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Cambazlı köyü Cuma Camisi yanında bulunan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen selvi ağacı, gövdesinin aşırı derecede yatay yönde büyümesi nedeniyle uzun yıllardır devrilme tehlikesi yaşıyor.

- "Selvi ağacı köyümüzün simgesi haline geldi"

Köy muhtarı Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selvi ağacının yaşını tam olarak bilmediklerini ancak dedelerinin anlattıklarına göre yaklaşık 300 yıllık olduğunu söyledi.

Zaman zaman yenilenen beton direkle ve ağaçlarla yapılan destekle 60 yıldır ağacı ayakta tutmaya çalıştıklarını anlatan Yalçın, "Selvi ağacı köyümüzün simgesi haline geldi. Ağaç yıkılmasın diye köylülerimiz ağacı korumaya çalışmışlar. Biz de köyümüzün simgesi haline gelen ağacı yıkılmasın diye beton direk ve ağaçlarla ayakta tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, ayrıca ağacın koruma altına alınması için yetkililere bilgi verdiklerini sözlerine ekledi.