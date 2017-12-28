Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Aşıya ilişkin tartışmalar

- Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin, açıklamaları halkı aşı yaptırmamaya yönlendirdiği" gerekçesiyle Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili İstanbul Tabip Odasına başvuruda bulunduğu bildirildi - Dilekçeden: - "Sayın Karatay'ın uzman olmadığı bir alanda halk sağlığını tehdit eden ve telafisi zor sonuçlar doğurabilecek söylemleri nedeniyle cezalandırılmasını ve daha fazla şöhret olmak adına halkın bu şekilde yanlış bilgilendirilmesinin önlenmesi için gereğini arz ederim"

Aşıya ilişkin tartışmalar

İSTANBUL (AA) - Enfeksiyon Hastalıkları Derneği yönetimince, "basına yansıyan açıklamalarının halkı aşı yaptırmamaya yönlendirdiği" gerekçesiyle Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili İstanbul Tabip Odasına başvuruda bulunulduğu bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Dernek Başkanı Prof Dr. Mehmet Ceyhan'ın, dernek adına İstanbul Tabip Odasına sunduğu dilekçede, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Karatay'ın, basına yansıyan konuşmalarında "aşılara civa ve daha sonra daha ucuz olduğu için alüminyum konulduğu, grip aşılarında alüminyum bulunduğu için alzaymır hastalığına neden olduğu, Kanada Sağlık Bakanlığının pandemi sırasında grip aşısı yerine D vitamini dağıttığı, İngiltere Sağlık Bakanlığının grip aşısını yasakladığı" gibi tamamen yanlış ifadelerle halkı aşı yaptırmamaya yönlendirdiği belirtildi.

Dilekçede, Karatay'ın daha önce de benzer ifadeleri tekrarladığı aktarılarak, şunlara yer verildi:

"Uzman olmadığı bir konuda halkı yanlış yollara sevk ederek toplum sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bilindiği gibi grip aşılarında alüminyum yoktur, alüminyum aşılardaki kontaminasyonu engellemek için çoklu dozlu aşılara konan civa birleşiği yerine kullanılan bir madde değildir. Alüminyum birleşikleri bağışıklığı artırmak için adjuvan olarak kullanılmaktadır. Kanada Sağlık Bakanlığının girp aşısı yerine D vitamini dağıttığı ve İngiltere Sağlık Bakanlığının grip aşısını yasakladığı da gerçeklere aykırı ifadelerdir. Bu kişinin bu ifadeleri basın yoluyla, diğer birkaç kişiyle birlikte tekrarlaması sonucunda ülkemizde aşıyı reddeden aile sayısı giderek artmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşı reddi sayısı 2011'de 183 iken, 2016'da 10 binin üzerine çıkmıştır. Bu durum toplum sağlığı için büyük risk oluşturmaktadır. Yıllardan beri sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretiyle görülmez hale gelen ve en az yüzde 98 oranında azalma sağlanan hastalıkların yeniden görülmesi ve salgınlar ortaya çıkması, tedbir alınmadığı takdirde kaçınılmazdır. Kendisine kullandığı ifadelerin yanlış olduğu belgelerle bildirilmesine, yazılı ve görsel basında yaptığı eylemin sonuçlarının halk sağlığı açısından ne kadar tehlikeli olduğu hatırlatılmasına rağmen, Dr. Karatay aynı yanlış ve toplum sağlığı açısından tehlikeli ifadeleri ısrarla kullanmaya devam etmektedir."

Dilekçede Karatay'ın, daha önce de gebelikteki şeker yüklemesine ilişkin çeşitli söylemlerde bulunduğu belirtilerek, "Bu söylemlerin yanında, bu kullandığı ifadeler ortaya çıkabilecek sonuçların büyüklüğü, etkileyeceği kişi sayısı, maliyeti ve salgın oluşturma riski nedeniyle çok daha büyüktür. Basında yer alan ve ısrarla sürdürülen bu ifadeler internette mevcuttur. Sayın Karatay'ın uzman olmadığı bir alanda halk sağlığını tehdit eden ve telafisi zor sonuçlar doğurabilecek söylemleri nedeniyle cezalandırılmasını ve daha fazla şöhret olmak adına halkın bu şekilde yanlış bilgilendirilmesinin önlenmesi için gereğini arz ederim." ifadelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aşı TartışmalarıEnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5