Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Asker üniformalarıyla dünya evine girdiler

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de görev yapan jandarma personeli çift, nikah törenine üniformalarıyla geldi. Kentte görevli jandarma Astsubay Çavuş Kübra Yılmaz ve Jandarma Üsteğmen Mehmet Uygun, ağustos ayında yapacakları düğün öncesi...

Asker üniformalarıyla dünya evine girdiler

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de görev yapan jandarma personeli çift, nikah törenine üniformalarıyla geldi.

Kentte görevli jandarma Astsubay Çavuş Kübra Yılmaz ve Jandarma Üsteğmen Mehmet Uygun, ağustos ayında yapacakları düğün öncesi nikah kıydırmak üzere Gümüşhane Belediyesi Nikah Salonu'na geldi.

Törene üniformalarıyla katılan Karabulut ve Aydemir çiftinin nikahını, Belediye Başkanı Ercan Çimen kıydı.

Törene, Yılmaz ve Uygun'un aileleri ile çalışma arkadaşları katılırken, çiftin nikah şahitliğini de İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cezayir Danışan ile eşi İlke Danışan yaptı.

Çimen, nikahını kıydığı genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneJandarmaNikah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5