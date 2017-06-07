Asker üniformalarıyla dünya evine girdiler

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de görev yapan jandarma personeli çift, nikah törenine üniformalarıyla geldi.

Kentte görevli jandarma Astsubay Çavuş Kübra Yılmaz ve Jandarma Üsteğmen Mehmet Uygun, ağustos ayında yapacakları düğün öncesi nikah kıydırmak üzere Gümüşhane Belediyesi Nikah Salonu'na geldi.

Törene üniformalarıyla katılan Karabulut ve Aydemir çiftinin nikahını, Belediye Başkanı Ercan Çimen kıydı.

Törene, Yılmaz ve Uygun'un aileleri ile çalışma arkadaşları katılırken, çiftin nikah şahitliğini de İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cezayir Danışan ile eşi İlke Danışan yaptı.

Çimen, nikahını kıydığı genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.



