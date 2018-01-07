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Askerden izinli geldiği köyünde çöken evin altında kaldı

- Aksaray'ın İncesu köyünde çöken kerpiç evin altında kalan dağıtım iznindeki asker yaşamını yitirdi

Askerden izinli geldiği köyünde çöken evin altında kaldı

AKSARAY (AA) - Acemi birliğinden dağıtım izni için geldiği memleketi Aksaray'ın İncesu köyünde çöken kerpiç evin altında kalan asker, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, acemi birliğinden dağıtım izni nedeniyle memleketi Aksaray'a gelen Oruç Usluca (20), İncesu köyündeki baba evini ziyaret etti.

İzninin ikinci gününde yakınları ile dedesine ait kullanılmayan tek katlı kerpiç evin tavanındaki kütükleri sökmeye başlayan Usluca, binanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

Usluca, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD, Jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu göçük altından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri Usluca'nın hayatını kaybettiği belirledi. Usluca'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksarayda Göçük Altında Kalan Asker Hayatını Kaybetti.
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