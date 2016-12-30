"Askeri casusluk davası" savcısı Kılınç hakkındaki dava

İZMİR (AA) - Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın dosyası, Yargıtaya gönderildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kılınç'ın "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak, özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek, hakaret ve verileri yok etmemek" suçlarından yargılanması amacıyla dosyasının Yargıtaya gönderilmesine karar verdi.

Oy birliğiyle alınan kararda, davanın soruşturma aşamasında "İzmir Cumhuriyet Savcısı" sıfatıyla görev yapan Kılınç'ın, "mesleğin şeref ve onurunu bozan ve mesleğe genel saygı ile güveni gideren nitelikte" hareket ederek, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere bir kısım kamu kurumu ile kamu görevlisini itibarsızlaştırmak amacıyla kamuoyunda "İzmir Askeri Casusluk Davası" olarak bilinen dava üzerinden karara bağlanan evrakın soruşturma sürecinde usul ve yasaya aykırı işlem yaptığı kaydedildi.

Mahkeme heyeti, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti.

- Davanın geçmişi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gönderilen ihbar maili üzerine başlatılan soruşturmada, 49'u muvazzaf asker 93 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

TMK 10. maddesiyle görevli Savcı Zafer Kılınç, "askeri gizli bilgi ve belgeleri ele geçirme, bulundurma" suçlamasıyla 49'u muvazzaf asker 357 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, zanlılar için 2 yıl ile müebbet hapis arasında değişen cezalar istedi. İddianamede adı geçen 831 mağdurdan, aralarında devlet memuru, asker ve MİT mensubunun da bulunduğu çok sayıda kişinin suç örgütü tarafından fişlendiği iddia edildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Nisan 2013'te görülmeye başlanan dava, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesine geçti. Mahkeme, 3 yıl süren yargılama sonrasında 26 Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatına karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ekim ayında beraat kararını onadı.

- Kumpas kuranlara dava

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının "kumpas" olduğunun ortaya çıkması üzerine, kumpası kuranlar hakkında, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK içindeki mensuplarını öne çıkarmak için terfi sıralamasındaki rakiplerine yönelik sahte delillerle kumpas kurduğu, bu kapsamda 'askeri gizli bilgi ve belge bulundurma' davasının soruşturma sürecinde kasıtlı usulsüzlükler yapılmasını sağladıkları, davanın sanıklarını kamuoyunda itibarsızlaştırarak bürokrasiden ve TSK'dan tasfiyesini amaçladıkları" iddiasıyla dava açılmıştı.

Beraat kararını temyiz edenler, İzmir Askeri Casusluk Davası'na yönelik kumpas soruşturmasında, "FETÖ/PDY üyelerinin sahte delil ürettiği" iddialarına ilişkin davanın sanıkları arasında yer alıyor. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, bu davanın da bir numaralı sanığı olarak yargılanıyor.

- Eski savcı Kılınç'a dava

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı ise hazırladığı iddianamede, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" ve "verileri yok etmemek" gibi suçlamalarla 8 yıla kadar hapis ceza istemiyle dava açmıştı.