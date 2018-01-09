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Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

- Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 15 Şubat'a kadar yapılabilecek

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın bugün başlayan başvuruları 15 Şubat'a kadar sürecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılacak.

Adaylar, 18 Mart'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 15 Şubat'a kadar yapabilecek.

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