ASKON'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ASKON genel merkezinde bir etkinlik düzenledi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON, etkinlikte, İstanbul Başakşehir Tepe İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Etkinlikte ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, başkanlık koltuğunu Başakşehir Tepe İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Rukiye Uruç’a devretti.

Bir iş insanı olarak iş dünyasından beklentileri sorulan Rukiye Uruç, iş insanlarının daha çok katma değerli ürünler üreterek daha çok istihdam sağlaması gerektiğini kaydetti. Uruç, ayrıca büyüklere saygılı olunmasını, görevlerin zamanında yapılmasını ve arkadaşlıklara değer verilmesini istedi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, çocuklara her işlerini ülke sevdası bilinci ile yapmaları gerektiği telkininde bulundu.



Etkinlikte çocuklara ASKON Genel Başkanı Aydın'ın yanı sıra Genel Başkan Vekili Bekir Aydın, Tepe İlkokulu Müdürü Adıgüzel Çoban, Müdür Yardımcısı Meriç Keşkeş, sınıf öğretmenleri İbrahim Meyyaoğulları ve Gülistan Aslan eşlik etti.

Etkinlik sonrası çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler veren ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, çocukları, karne günü ziyaret edeceğini de aktardı.