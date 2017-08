GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Dünyanın sayılı büyüklükteki hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin simgesi ve maskotu haline gelen şempanze "Can"ın tahtını, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan ve "Cesur" adı verilen 2 aylık aslan sallamaya başladı.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler açısından Türkiye'nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tatlı rekabet yaşanıyor.

Yaklaşık 1 yıl önce doğduktan sonra annesi tarafından sahiplenilmeyen ve bakıcıların kucağında adeta bebek gibi büyütülen şempanze "Can", hayvanat bahçesinin maskotu ve simgesi haline geldi.

Fotoğrafları kentteki çeşitli bilboardlara bile asılan "Can"ın tahtı ise şu günlerde tehlikeye girdi. 22 Ağustos'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol uygulaması sırasında polis ekiplerince bulunan ve el konulduktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen 2 aylık aslan, ziyaretçilerin yeni ilgi odağı oldu. "Cesur" adı verilen yavru aslan paytak adımları ve şaşkın bakışlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

- "Cesur" ziyaretçi sayısını artıracak

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin Türkiye'nin en büyük, dünyanın da 4. büyük hayvanat bahçesi olduğunu söyledi.

Her geçen gün ziyaretçi sayısı artan hayvanat bahçesinde zaman zaman bazı hayvanların ilgi çektiğini anlatan Özsöyler, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda bizim şempanze yavrumuz dünyaya gelmişti, adını da Can koymuştuk. Can, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmişti. Ama yakın zamanda da Can'ın tahtını sallayabilecek Cesur adını verdiğimiz bir aslan yavrumuz aramıza katıldı. Ziyaretçiler artık Cesur'u da görmek istiyor ve yoğun ilgi çekmeye başladı. Cesur ile Can arasında tatlı bir çekişme var. Önceden her gelen Can'ı görmek isterdi, şimdi Cesur dillerden düşmüyor. Ziyaretçilerimiz hem Can'ı hem de Cesur'u merak edip yerleşkemize geliyor."

Özsöyler, Can ve Cesur gibi simge haline gelen hayvanların da etkisiyle bu yıl 3,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

- "Sanki kedi gibi bir hali var"

Ziyaretçilerden Mehmet Taban ise daha önce çocuklarıyla hayvanat bahçesine birkaç kez geldiklerini ifade etti.

"Cesur" adlı aslan yavrusunun Gaziantep'te olduğunu öğrenince çocuklarıyla bir kez daha hayvanat bahçesini ziyaret etmeye karar verdiğini dile getiren Taban, şunları kaydetti:

"Önceden Can'ı görmeye gelmiştik, şimdi de Cesur'u. Beklediğimizden daha küçüktü. Çoğu insana nasip olamayacak kadar küçüklükte bir aslan gördük. Sanki kedi gibi bir hali var. Herkesi bu sevimli hayvanı görmeye bekleriz."