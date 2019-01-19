Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya mersin Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Asma, zeytin ve badem için koruma önlemi

- Söz konusu ürünlerin su ve besin ihtiyacını karşılayamamasına neden Xylella Yaprak Yanıklığı ile mücadele edilecek

Asma, zeytin ve badem için koruma önlemi
banner17

ANKARA (AA) - Özellikle asma, zeytin, turunçgil, şeftali, badem gibi bitkisel ürünlerin su ve besin ihtiyacını karşılayamamasına neden olan bakteriyel etmenle mücadele için bir dizi önlem alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Xylella Yaprak Yanıklığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Xylella fastidiosa'nın (Wells et al) varlığının ve yayılış alanlarının tespiti, yayılmasının engellenmesi ve eradikasyonuyla Xylella fastidiosa ile mücadeleye ilişkin alınacak asgari önlemleri düzenliyor.

Bitkinin su ve besin maddesi ihtiyacını karşılayamamasına neden olan bu bakteriyel etmen, özellikle asma, zeytin, turunçgil, şeftali, badem gibi bitkisel ürünleri olumsuz etkiliyor.

Yönetmeliğe göre, zararlı organizmanın varlığından şüphelenen veya haberdar olanlar, derhal tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerini bilgilendirecek.

Müdürlükler, zararlı organizmanın varlığının tespit edildiği yerlerde gecikmeden "sınırlandırılmış alan" oluşturacak. Yürütülen izleme sonuçlarına göre, 5 yıl boyunca zararlı organizmanın varlığı tespit edilmezse sınırlama kaldırılabilecek.

Zararlı organizma tarafından bulaşık olduğu analizlerle tespit edilerek belirlenmiş bitkilerin 100 metre yarıçapı içinde yer alan çeşitli bitkilere yönelik imha yoluna gidilecek.

Müdürlükler, sınırlandırılmış alandan dışarı veya bulaşık alandan tampon bölgeye hareket eden belirlenmiş bitkiler üzerinde düzenli kontroller yürütecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AsmaBademTarım Ve Orman BakanlığıXylella FastidiosaXylella Yaprak YanıklığıZeytin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1