Asma, zeytin ve badem için koruma önlemi

ANKARA (AA) - Özellikle asma, zeytin, turunçgil, şeftali, badem gibi bitkisel ürünlerin su ve besin ihtiyacını karşılayamamasına neden olan bakteriyel etmenle mücadele için bir dizi önlem alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Xylella Yaprak Yanıklığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Xylella fastidiosa'nın (Wells et al) varlığının ve yayılış alanlarının tespiti, yayılmasının engellenmesi ve eradikasyonuyla Xylella fastidiosa ile mücadeleye ilişkin alınacak asgari önlemleri düzenliyor.

Bitkinin su ve besin maddesi ihtiyacını karşılayamamasına neden olan bu bakteriyel etmen, özellikle asma, zeytin, turunçgil, şeftali, badem gibi bitkisel ürünleri olumsuz etkiliyor.

Yönetmeliğe göre, zararlı organizmanın varlığından şüphelenen veya haberdar olanlar, derhal tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerini bilgilendirecek.

Müdürlükler, zararlı organizmanın varlığının tespit edildiği yerlerde gecikmeden "sınırlandırılmış alan" oluşturacak. Yürütülen izleme sonuçlarına göre, 5 yıl boyunca zararlı organizmanın varlığı tespit edilmezse sınırlama kaldırılabilecek.

Zararlı organizma tarafından bulaşık olduğu analizlerle tespit edilerek belirlenmiş bitkilerin 100 metre yarıçapı içinde yer alan çeşitli bitkilere yönelik imha yoluna gidilecek.

Müdürlükler, sınırlandırılmış alandan dışarı veya bulaşık alandan tampon bölgeye hareket eden belirlenmiş bitkiler üzerinde düzenli kontroller yürütecek.