DÜZCE (AA) - Türkiye Beyazay Derneği tarafından hayata geçirilen, "Aşmak İçin Hareket, Aşmak İçin Bisiklet" Projesi Düzce'de uygulanmaya başlandı.

Türkiye Beyazay Derneği tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen, "Aşmak İçin Hareket" projesi dahilinde geliştirilen, "Aşmak İçin Bisiklet" projesi, Anıtpark Meydanında düzenlenen etkinlikle başladı.

Proje dahilinde satın alınan 30 tandem bisiklete binen bir engelsiz bir görme engelli vatandaş, şehir turu yaptı.

Yaklaşık 500 bisikletlinin katıldığı etkinlikte, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva ve protokol üyeleri, arkalarına birer görme engelli vatandaşı alarak 10 kilometre bisiklet kullandı.

Etkinlikte konuşan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, şehirde engellilere yönelik çalışmaların olduğunu söyledi.

Engellilerin, sosyal hayatın içerisinde olması için yoğun çalışmalar ve projeler yaptıklarını anlatan Dağlı, "İş hayatı ve diğer sosyal alanlarda engelli vatandaşlarımız bulunuyor fakat, amacımız bunu daha da artırmak. Engellilerimiz hayatın her alanında olsunlar istiyoruz. Hiç biri evlerine kapanmak zorunda kalmasın. Tüm engellilerimiz de bizim yaralandığımız doğadan, ortamdan ve temiz havadan yararlansın istiyoruz." dedi.

Engellilerin durumunu anlamak için empati kurulması gerektiğine değinen Vali Dağlı, "Bu konuda Düzce olarak 'biz varız' diyoruz. Bu projenin Düzce'den başlayıp tüm yurda yayılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Dursun Ay ise projenin Düzce'den başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu proje, Tüm Türkiye'de uygulansın istiyoruz. Yayılarak genişlemesi temennisindeyim." ifadesini kullandı.

- "Birbirlerimizin farklılıkları, birbirimizi keşfetme fırsatıdır"

Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva da "Aşmak İçin Hareket, Aşmak İçin Bisiklet" projesinin engelliler için geliştirilen iyi projeler arasında yerini aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu proje Düzce'nin plakası 81'den başladı, 01'e gitmesini istiyoruz. Bütün illerde projenin yürütülmesini istiyoruz. Farklılık, birlik olmamıza engel değil. Farklı olacağız fakat, farklılıklarımızı muhafaza ederek hayatın içinde bir arada olacağız. Birbirimizin farkları dışlama gerekçesi değil. Birbirimizin farkları aşağılama, hakir görme ve ayrımcılık yapma gerekçesi değil. Birbirlerimizin farklılıkları, birbirimizi keşfetme fırsatıdır. Güzelliğe güzellik katma fırsatıdır."

Etkinlikler, çeşitli yarışmalarle son buldu.







