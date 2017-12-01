Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası iklimlendirme profesyonellerini hakkı eren ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı
Muhteşem dönüşüm
Muhteşem dönüşüm

"Aşmak İçin Hareket, Aşmak İçin Bisiklet" projesi

DÜZCE (AA) - Türkiye Beyazay Derneği tarafından hayata geçirilen, "Aşmak İçin Hareket, Aşmak İçin Bisiklet" Projesi Düzce'de uygulanmaya başlandı.Türkiye Beyazay Derneği tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde,...

DÜZCE (AA) - Türkiye Beyazay Derneği tarafından hayata geçirilen, "Aşmak İçin Hareket, Aşmak İçin Bisiklet" Projesi Düzce'de uygulanmaya başlandı.

Türkiye Beyazay Derneği tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen, "Aşmak İçin Hareket" projesi dahilinde geliştirilen, "Aşmak İçin Bisiklet" projesi, Anıtpark Meydanında düzenlenen etkinlikle başladı.

Proje dahilinde satın alınan 30 tandem bisiklete binen bir engelsiz bir görme engelli vatandaş, şehir turu yaptı.

Yaklaşık 500 bisikletlinin katıldığı etkinlikte, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva ve protokol üyeleri, arkalarına birer görme engelli vatandaşı alarak 10 kilometre bisiklet kullandı.

Etkinlikte konuşan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, şehirde engellilere yönelik çalışmaların olduğunu söyledi.

Engellilerin, sosyal hayatın içerisinde olması için yoğun çalışmalar ve projeler yaptıklarını anlatan Dağlı, "İş hayatı ve diğer sosyal alanlarda engelli vatandaşlarımız bulunuyor fakat, amacımız bunu daha da artırmak. Engellilerimiz hayatın her alanında olsunlar istiyoruz. Hiç biri evlerine kapanmak zorunda kalmasın. Tüm engellilerimiz de bizim yaralandığımız doğadan, ortamdan ve temiz havadan yararlansın istiyoruz." dedi.

Engellilerin durumunu anlamak için empati kurulması gerektiğine değinen Vali Dağlı, "Bu konuda Düzce olarak 'biz varız' diyoruz. Bu projenin Düzce'den başlayıp tüm yurda yayılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Dursun Ay ise projenin Düzce'den başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu proje, Tüm Türkiye'de uygulansın istiyoruz. Yayılarak genişlemesi temennisindeyim." ifadesini kullandı.

- "Birbirlerimizin farklılıkları, birbirimizi keşfetme fırsatıdır"

Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva da "Aşmak İçin Hareket, Aşmak İçin Bisiklet" projesinin engelliler için geliştirilen iyi projeler arasında yerini aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu proje Düzce'nin plakası 81'den başladı, 01'e gitmesini istiyoruz. Bütün illerde projenin yürütülmesini istiyoruz. Farklılık, birlik olmamıza engel değil. Farklı olacağız fakat, farklılıklarımızı muhafaza ederek hayatın içinde bir arada olacağız. Birbirimizin farkları dışlama gerekçesi değil. Birbirimizin farkları aşağılama, hakir görme ve ayrımcılık yapma gerekçesi değil. Birbirlerimizin farklılıkları, birbirimizi keşfetme fırsatıdır. Güzelliğe güzellik katma fırsatıdır."

Etkinlikler, çeşitli yarışmalarle son buldu.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DüzceTürkiye Beyazay Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5