ASO'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararına ilişkin, "Bu karar asla kabul edilemez, ABD akıl tutulması içinde." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığının bakanlara yönelik açıkladığı yaptırım kararını değerlendirdi.

ABD'nin akıl tutulması içinde olduğunu ve bu kararın kabul edilemeyeceğini belirten Özdebir, iki ülkenin müttefiklik ve dostluk ilişkisine yakışmayacak adımın sonuçlarının ağır olacağını vurguladı.

Özdebir, şöyle devam etti:

"Bu haksız ve yanlış karar, Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun süredir devam eden gerilimi çözümsüz bir noktaya taşıyacaktır. Güçler ayrılığı ve yargı bağımsızlığını savunduğunu iddia eden ABD, kendi yargısına nasıl saygı duyulmasını bekliyorsa, aynı saygıyı Türk yargısına da göstermek zorundadır. Güçler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının demokrasinin en temel ilkesi olduğu artık tüm dünya tarafından kabul edilmişken ABD'nin Türkiye aleyhine almış olduğu bu karar komiktir."

Özdebir, ABD'nin kararından bir an önce vazgeçmesi gerektiğinin altını çizerek, "Biz devletimizin ve iki bakanımızın arkasındayız. ABD bir an önce sağduyu içinde iki ülke ilişkilerinin tekrar normale dönmesi için adım atmalıdır. İki ülke arasındaki ilişkilerin ancak diyalogla çözüleceğini görmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargonun savunma sanayisinin yerlileşmesine önemli katkı yaptığını anımsatan Özdebir, şunları kaydetti:

"ABD bu tehditlerin bir işe yaramayacağını görmelidir. Bu yaptırımda ısrar ederlerse karşılarında ABD'den daha bağımsız ve daha güçlü bir Türkiye bulacaklarını bilmelidirler. ABD bu kararından vazgeçmezse yeni bir dünya kurulur ve Türkiye o dünyada yerini alır."