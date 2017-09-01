Aspat Tepesi'nde mahsur kalan üç kişiyi AKUT kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tepede mahsur kalan 3 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibinin operasyonu ile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi'nde Aspat Tepesi'ndeki kaleye doğru yürüyüşe çıkan Bilgin Karakaş ve oğlu Burak Karakaş, dönüş yolunu bulamadı.

Yaklaşık 50 metrelik uçurumun olduğu, bölgeden ayrılamayan baba ve oğlu, komşuları Arslan Ersan ve jandarma ile AKUT'tan yardım istedi. Bir an önce komşusuna yardım etmek isteyen Arslan Ersan da tepeliğin kayalık kısmında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelerek Aspat Tepesi'ne çıkan 16 kişilik AKUT Bodrum ekibi, önce Ersan'ı kurtardı. Ekip daha sonra ip yardımıyla baba ve oğlunu da kurtardı. Altı uçurum olan bölgede mahsur kalan kişilerin bu sabah saat 06.30 sıralarında güvenli bir şekilde aşağıya indirildikleri bildirildi.