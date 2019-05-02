ASPİLSAN ve Sabancı Üniversitesi güçlerini birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Enerji depolama alanında çalışan ASPİLSAN Enerji AŞ ve Sabancı Üniversitesi arasında "Enerji Depolama Teknolojileri" alanında bilimsel ve teknolojik araştırmalarla ilgili Ar-Ge iş birliği protokolü imzalandı.

ASPİLSAN Enerji AŞ ve Sabancı Üniversitesi ortak açıklamasına göre, Türkiye'de ilk Lityum İyon Silindirik Pil Üretim tesisini kurarak Türkiye’nin millileşme hamlesine katkı sağlayan TSK Güçlendirme Vakfı şirketlerinden ASPİLSAN Enerji AŞ gücüne gençlerle güç katıyor.

ASPİLSAN ile Sabancı Üniversitesi arasında "Enerji Depolama Teknolojileri" alanında ortak bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapılmasını içeren "Ar-Ge İşbirliği ve Mentorluk Çerçeve Sözleşmesi Protokolü" imzalandı.

İş birliği protokolü imza töreni, ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük, Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman’ın katılımıyla "IDEF'19 Fuarı"nda gerçekleştirildi.

Protokol, ASPİLSAN Enerji’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda Sabancı Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmaların yürütülmesini kapsıyor. ASPİLSAN Enerji’de geliştirilecek projelerde, Sabancı Üniversitesi’nin bilgi, deneyim ve kaynaklarından yararlanılarak ortak çalışmalar yapılması protokolün ana konularından birini oluşturuyor.





- Akademisyenler sanayide tecrübe kazanacak





Protokol kapsamında Sabancı Üniversitesi’nin akademisyenlerine, ASPİLSAN Enerji tarafından kendi Ar-Ge merkezlerinde çalışma ve araştırma yapma imkânı da verilecek.

Sanayi ile iş birliğine özel önem veren Sabancı Üniversitesi’nin, iş birliği çerçevesinde Türkiye’nin enerji depolama alanında faaliyet gösteren tek kuruluşu ASPİLSAN Enerji ile birlikte çalışmalar yürütmesi enerji depolama uygulamalarında daha da uzmanlaşmasını sağlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük, akademisyenlerin sanayi tecrübesi kazanması ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi açısından projenin ülkede örnek teşkil edeceğini ifade etti.

ASPİLSAN Enerji’nin Ar-Ge faaliyetlerine önem verdiğini vurgulayan Bölük, "Üniversitelere yakın olmak için ASPİLSAN Enerji olarak Kayseri, Ankara ve İstanbul’da 3 Ar-Ge merkezini hayata geçirdik. Bu merkezlerin yaptığı çalışmaları, Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)' ile birlikte daha da hızlandırmayı amaçlamaktayız." bilgisini verdi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de üniversitede geliştirdikleri teknolojinin sanayiye ulaşmasının kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bugün hayata geçirdiğimiz üniversite-sanayi iş birliği, proje geliştirme, prototip üretme gibi sadece teknolojik gelişmeye yönelik değil, aynı zamanda Türkiye için önem taşıyan enerji depolama konusunda nitelikli teknik eleman yetiştirilmesine de katkı sağlayacak. Teknolojik olarak gelişmenin temeli insan kaynağının yetiştirilmesine dayanır." ifadelerini kullandı.

