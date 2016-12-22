ASPİLSAN'dan

KAYSERİ (AA) - ASPİLSAN Enerji AŞ tarafından Kayseri'de "Pil Teknolojileri Çalıştayı" düzenlenecek.

ASPİLSAN'tan yapılan yazılı açıklamada, savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji AŞ'nin, her türlü telsiz, gece görüş cihazı, termal dürbün bataryalar ve enerji depolama sistemlerinin üretmesinin yanı sıra özellikle uçak ve helikopter aküsü üretimiyle de Türkiye'de bu konudaki önemli bir boşluğu doldurduğu belirtildi.

İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmenin sağlıklı sürdürülmesinde gerekli olan enerjinin özellikle sanayi, konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanıldığının ifade edildiği açıklamada, enerji kaynaklarının tüketilebilir oluşunun enerjinin depolanabilmesini de gündeme getirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, bu kapsamda ASPİLSAN'ın 23 Aralık'ta Kayseri'de bir otelde Pil Teknolojileri Çalıştayı düzenleyeceği ve çalıştayda enerji depolama alanında çalışmalarını sürdüren akademisyen, kurum ve kuruluşların bir araya geleceği kaydedildi.

Çalıştayda pil teknolojisindeki son gelişmelerin inceleneceği, süperkapasitörler, çeşitli enerji depolama sistemleri, yakıt pilleri ve çeşitli lityum piller hakkında son gelişmelerin ele alınıp değerlendirileceği ifade edildi.

ASPİLSAN Enerji AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çalıştaya, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE Enstitülerinin yanı sıra ODTÜ, Bilkent İTÜ, Erciyes, Çukurova, Osmaniye Korkut Ata, Abdullah Gül, Sakarya Üniversiteleri ile ASELSAN, ROKETSAN, TAI gibi savunma sanayinin en önde gelen firmaları, Yiğit Akü, İnci GS Yuasa Akü, DMA, Norm LTD gibi alanında söz sahibi uzmanları barındıran kurum ve kuruluşlar katılacak.