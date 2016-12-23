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"Asrın Antlaşması" 2050'ye kadar uzatılacak

- Azerbaycan'ın en büyük petrol havzası Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının 2050 yılına kadar işletilmesine yönelik niyet mektubu imzalandı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), British Petroleum (BP) operatörlüğündeki Azerbaycan Uluslararası İşletme Şirketi (AIOC) ile Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının 2050 yılına kadar işletilmesine yönelik niyet mektubu imzaladı.

SOCAR ve BP'den yapılan ortak açıklamada niyet mektubunun SOCAR Başkanı Rövnak Abdullayev ile BP Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Başkanı Gordon Birrell tarafından imzalandığı belirtildi.

Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının 2050 yılına kadar işletilmesinin başlıca ticari şartlarının belirtildiği niyet mektubuna göre taraflar birkaç ay içerisinde müzakereleri bitirecek ve nihai anlaşma imzalanacak.

İmza töreninde konuşan Abdullayev, "Azeri-Çırak-Güneşli anlaşması dünyada 'Asrın Anlaşması' diye biliniyor. Bu yataklar bizim petrol sanayimizin sembolü. 'Asrın Anlaşması' ülkemiz için tamamen yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştu. Bugün imzaladığımız mektup, bu yatakların daha uzun yıllar işletileceğini ortaya koyuyor." dedi.

Azeri-Çırak-Güneşli yatakları 432 kilometre kare alanı kapsıyor.

Azerbaycan, 1994 yılında yabancı şirketlerle Azeri-Çırak-Güneşli yataklarının işletilmesine yönelik "Asrın Anlaşması"na imza atmıştı. Anlaşma süresi 30 yıl olarak belirtilmiş, 1997'de yataklarda üretime başlanılmıştı.

Yaklaşık 33 milyar dolar yatırımın yapıldığı yataklardan bugüne kadar 3 milyar varilden fazla ham petrol üretildi. Buradan çıkarılan petrolün büyük kısmı Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile dünya piyasalarına sevk ediliyor.

Yatakları işleten AIOC'un hissedarları arasında BP'nin yanı sıra, Chevron, İNPEX, Statoil, ExxonMobil, TPAO, İTOCHU ve ONGC Videsh şirketleri yer alıyor.

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Azeri-Çırak-GüneşliBPSOCARTPAO
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