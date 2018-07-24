Assan Foods’tan 20. yıla özel kutlama

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi olan Assan Foods, 20. yılını ve sezonun ilk domateslerinin fabrikaya gelişini özel bir törenle kutladı.

Assan Foods'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, sektördeki 20. yılı dolayısıyla geleneksel sezon açılışıyla birlikte Susurluk’ta bir kutlama yaptı. Her yıl olduğu gibi mevsimin ilk hasadı domateslerin Susurluk fabrikasına gelişini çiftçilerle birlikte karşılayan ve çiftçilere başarı ödülü veren şirket, 20. yıl kutlamaları kapsamında bir de özel konser düzenledi.

Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ve Assan Gıda Genel Müdürü Hakan Koçoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törene, 24. dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu başta olmak üzere çok sayıda konuk, çalışan ve çiftçi katıldı.





- "300’den fazla ürünümüzle 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"





Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, törende yaptığı konuşmada, her bir anı üretimle, yenilikle, büyümeyle, insanına ve ülkesine katkı sağlamakla geçen 20 yılın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çiftçilere ve çalışanlara 20 yıl boyunca elde edilen başarılar için teşekkür eden Kibar, “1998 yılı mart ayında fabrikamızın temelini attıktan sadece birkaç ay sonra üretime başladık. Fabrikamızı bu kadar kısa sürede hizmete sunmakla kalmayıp, zamanın en yeni ve en modern teknolojisiyle donattık. Bugün 20. yaşımıza geldiğimizde, iki tesisimizde ürettiğimiz 300’den fazla ürün çeşidimizle 4 kıtada, 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebildiklerini, 2,5 milyon adet ürün üretebildiklerini aktaran Kibar, "Türkiye’nin ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde en büyük üreticisiyiz. Sektörümüzün lideriyiz, yurt içinde ve yurt dışında önde gelen gıda şirketlerinin ilk tercihlerinden biriyiz." ifadelerini kullandı.







- "Hedef 2023’e kadar yüzde 100 büyüme"







Kibar Grubu olarak ilk günkü heyecanı yaşadıklarını dile getiren Ali Kibar, şunları kaydetti:

"Hep aynı azim ve kararlılıkla yatırıma, çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 6 milyon avroluk yatırım yaptığımız tesislerimizi geliştiriyoruz, büyütüyoruz. Salça ve sos pazarındaki uzmanlığımız ve deneyimimizle pazardaki payımızı artırmakla kalmıyor, pazarın kendisinin de büyümesini sağlıyoruz. Türkiye’deki en geniş salça ve sos portföyü ile fark yaratıyoruz, bununla da yetinmiyoruz. Colorado markamızla her yıl üç yeni sosun lansmanını yapmayı planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına kadar halihazırdaki işlerimizle birlikte, yüzde 100’lük bir büyüme hedefliyoruz.”



Ali Kibar, önceliklerinin her zaman çiftçileri desteklemek, hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, bu nedenle akıllı tarıma yatırım yaptıklarını, çiftçilerin daha verimli ve ucuza mal edeceği mahsüller için TÜBİTAK ile projeler geliştirdiklerini ifade etti.





- 50 milyon doların üzerinde yatırım





Assan Foods, Kibar Holding tarafından 1998 yılında, daha yassı olan ve salça üretiminde kullanılan sanayi domatesinin en yoğun olarak yetiştirildiği Karacabey Ovası’nın yanında Susurluk’ta kuruldu.

İlk olarak domates işleme ve domates salçası üretimiyle sektöre adım atan şirket, 2000 yılında ketçap, 2002 yılında mayonez ve sos üretimine başladı.

Toplam endüstriyel yatırımı 50 milyon doların üzerinde olan Assan Foods, bugün Susurluk ve Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan iki fabrikasında üretim yapıyor.

Şirketin domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve soslar olmak üzere 300’den fazla ürün çeşidi bulunuyor. Günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebilen ve 2,5 milyon adet ürün üretilebilen Assan Foods, bugüne kadar 70’in üzerinde ülkeye ihracat yaptı.





