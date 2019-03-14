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Assan Hanil’in kadın istihdamına katkısı üçüncü kez ödüllendirildi

- Şirket, İzmit Belediyesi ve Kocaeli İŞKUR tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “41 İşletmeye Plaket” töreninde teşekkür belgesi aldı

Assan Hanil’in kadın istihdamına katkısı üçüncü kez ödüllendirildi
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İSTANBUL (AA) - Assan Hanil, kadın istihdamına sağladığı katkılardan ötürü, İzmit Belediyesi ve Kocaeli İŞKUR tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “41 İşletmeye Plaket” töreninde teşekkür belgesi aldı.

Şirket açıklamasına göre, Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, kadın istihdamına sağladığı katkılardan ötürü İzmit Belediyesi ve Kocaeli İŞKUR’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği “41 İşletmeye Plaket” töreninde teşekkür belgesi aldı.

Teşekkür belgesini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü’den alan Assan Hanil İnsan Kaynakları Direktörü Müge Dağ, kadın istihdamı konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı bu sene üçüncü kez İzmit Belediyesi ve Kocaeli İŞKUR tarafından ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Dağ, “Assan Hanil olarak kadınların iş gücüne en az erkekler kadar dahil olmaları gerektiğini, değerli işlerin ancak ve ancak bu şekilde ortaya çıkabileceğine inanıyoruz. Biliyoruz ki, kadınların iş hayatında daha fazla var olması, ekonomiye olan katkılarının yanı sıra dünyadaki naifliği ve hoşgörüyü de artıracaktır. Uygun çalışma koşulları sağlandığı takdirde, kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş ve çalışamayacağı hiçbir sektör yok. Bu sebeple her geçen sene kadın çalışan sayımızı artırıyor, konuyla ilgili çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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