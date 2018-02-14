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AssisTT yeni projesiyle MHRS'ye hizmet verecek

- AssisTT Genel Müdürü Yıldırım: - "Çağrı merkezlerimiz arasında bugüne kadar gösterdiği performans ve başarıyla göz dolduran uluslararası tasarım ödüllü Erzincan lokasyonunda yepyeni bir projeyi daha hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Erzincan lokasyonumuz, Sağlık Bakanlığı ile birlikte geçen yıl Contact Center World yarışmasında dünya birincisi olduğumuz MHRS projesine de hizmet verecek"

AssisTT yeni projesiyle MHRS'ye hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom iştiraki AssisTT, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Erzincan’da devreye aldığı yeni hizmet birimiyle Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) destek sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un iştiraki AssisTT, Türkiye’nin geleceğine yatırım ve istihdam katkısı yapma hedefiyle gerçekleştirdiği atılımlarını sürdürüyor.

Türkiye genelinde 20 ilde ve 27 lokasyonda, 12 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren AssisTT’in, Erzincan çağrı merkezi lokasyonunda hayata geçirdiği ek hizmet birimi, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın ziyaretiyle birlikte devreye girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, yatırım ve istihdamı büyütme stratejilerinde önemli bir atılım gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“AssisTT olarak Türkiye’ye yaptığımız yatırımlara ve istihdam katkısı odaklı stratejimize aralıksız devam ediyoruz. Çağrı merkezlerimiz arasında bugüne kadar gösterdiği performans ve başarıyla göz dolduran uluslararası tasarım ödüllü Erzincan lokasyonunda yepyeni bir projeyi daha hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Erzincan lokasyonumuz, Sağlık Bakanlığı ile birlikte geçen yıl Contact Center World yarışmasında dünya birincisi olduğumuz MHRS projesine de hizmet verecek. Bildiğiniz gibi aynı yarışmada, 'Dünyanın en iyi çağrı merkezi' ve 'Dünyanın en iyi teknoloji inovasyonu' kategorileri de dahil olmak üzere toplam üç altın madalya kazanmıştık. Erzincan’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. AssisTT, Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi olarak 10‘uncu yaşını doldurdu ve geldiğimiz noktada, bugün başta Türk Telekom olmak üzere, kamu ve özel sektörden ülkemizin göz bebeği pek çok şirkete bir 'dijital fabrika' gibi hizmet veriyoruz. Erzincan’ın da AssisTT faaliyetleri içinde çok önemli bir yeri bulunuyor."

Yıldırım, Erzincan lokasyonunun kendilerine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na hizmet vermenin gururunu yaşattığını aktararak, "Erzincan çağrı merkezimizin hizmet verdiği diğer projeler arasında ise Türk Telekom, THY, TCDD, 11818 ve 11820 hatları yer alıyor. Yeni hizmet birimimizdeki çalışanlarımız ise Sağlık Bakanlığı’nın en önemli projelerinden biri olan MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) için hizmet verecek.” ifadelerini kullandı.

AssisTT, geçen ay sonunda 850 çalışanla hizmet verdiği Erzincan’daki çağrı merkezini büyütme kararıyla 200 kişiyi daha işe alarak, toplamda 1050 kişiye ulaştı.


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Anahtar Kelimeler:
AssisTTTürk Telekom
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