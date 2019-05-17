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Astana Ekonomik Forumu sona erdi

- Forumun ikinci ve son gününde küresel ekonomik sorunlar, dijitalleşme, yeşil ekonomi ve diğer bazı konularda oturumlar yapıldı - Sayıştay Başkan Yardımcısı Zekeriya Tüysüz: - "Forum kapsamında çok önemli sorunlar tartışma konusu yapıldı, yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri getirildi. Bu anlamda forum herkes için çok faydalı olacaktır"

Astana Ekonomik Forumu sona erdi
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NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da iki gün süren 12'nci Astana Ekonomik Forumu (AEF) sona erdi.

Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İlham Verici Büyüme, İnsanlar, Şehirler, Ekonomiler" temalı forumun ikinci ve son gününde, küresel ekonomideki sorunlar, dijitalleşme, yeşil ekonomi ve diğer bazı konularda oturumlar yapıldı.

Türkiye'den foruma katılan Sayıştay Başkan Yardımcısı Zekeriya Tüysüz, "Mili Kilit Göstergeler: Sürdürülebilir Kalkınma Araçları Paneli"nde değerlendirmelerde bulundu.

Tüysüz, AA muhabirine, forumun dünyada her ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların tartışılması ve tecrübe paylaşımı açısından önemli olduğunu, oturumların da verimli geçtiğini söyledi.

Türkiye ve ev sahibi Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerinin çok içten ve verimli olduğunu belirten Tüysüz, şunları kaydetti:

"Kazakistan ile çok yakınız. Değişik platformlarda onlar bizi, biz de onları destekliyoruz. Gerek ikili ilişkilerimiz gerekse bu tür platformlar kapsamında birbirimize değerli katkılarımız oluyor. Kazak kardeşlerimize deneyimlerimizi aktarırken, onların da yaklaşımlarından faydalanma imkanı buluyoruz. Forum kapsamında çok önemli sorunlar tartışma konusu yapıldı, yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri getirildi. Bu anlamda forum herkes için çok faydalı olacaktır."


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