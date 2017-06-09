Astana EXPO 2017 fuarı açıldı

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkede 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma oranının yüzde 30'a ulaşacağını belirtti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'nın resmi açılış töreni düzenlendi. Törene Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi için Kazakistan’a gelen devlet başkanları, Uluslararası Sergiler Bürosu Başkanı Steen Cristensen’in yanı sıra çok sayıda ülke lideri katıldı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin büyük miktarda yeraltı enerji rezervine sahip olmasına rağmen yenilenebilir enerji kapasitesini de geliştirmeye çalıştığına dikkat çekti.

Nazarbayev, "2030 yılına kadar Kazakistan'da alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma oranı yüzde 30'a ulaşacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, fuarın ülkesinin kalkınma çabalarına katkı sağladığını vurgulayarak fuar için oluşturulan altyapının da ileride başka ulusal ve uluslararası projelerde kullanılacağını kaydetti.

Dans ve animasyon şovlarının sahnelendiği açılış töreni havai fişek gösterisiyle sona erdi.

- 115 ülke, 22 örgüt katılıyor

Astana'da 10 Haziran-10 Eylül arasında devam edecek fuara Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 115 ülke ve 22 uluslararası örgüt katılıyor.

Fuar alanında Kazakistan'ın Nur Alem Standı ve diğer uluslararası stantların yanı sıra alışveriş ve kültür merkezleri bulunuyor.

Fuarın ana ülke standı olan, 100 metre yüksekliğindeki ve 80 metre çapındaki Nur Alem’de Kazakistan’ın yenilenebilir enerji alanındaki buluşları ve kullandığı teknolojiler sergilenecek. Fuarı yabancı ziyaretçiler dahil toplam 5 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



