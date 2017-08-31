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Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı

- Fuar kapsamında, Kırgızistan Milli Günü etkinliği düzenlendi

Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı

ASTANA (AA) - Kazakistan’daki Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı kapsamında, Kırgızistan Milli Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Çolpon Sultanbekova, Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Timur Süleymenov'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Sultanbekova, ülkesinin, kardeş Kazakistan ile ilişkilere önem verdiğini belirtti.

Sultanbekova, "Astana EXPO 2017 Fuarı'nı başarıyla gerçekleştirmesinden dolayı Kazakistan’ı kutluyorum ve Kazakistan halkına refah diliyorum." diye konuştu.

Bakan Süleymenov da Kazakistan'ın, Kırgızistan’ın önemli ticari ortağı olduğuna işaret ederek, Kırgızistan ekonomisine toplam 1,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Kırgızistan’da 100’den fazla küçük ve ortak ölçekteki Kazak-Kırgız ortak şirketinin faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Süleymenov, ayrıca Kazakistan sermayeli büyük şirketlerin de bulunduğunu kaydetti.

Bakan Süleymenov, ülkesinin her zaman Kırgızistan ile tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyleyerek, Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Teşkilatı gibi entegresyon projeleri kapsamında iş birliği geliştirmeye hazır olduğunu anlattı.

Süleymenov, Kırgızistan’ı 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.

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Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji FuarıKazakistan Milli Ekonomi Bakanı Timur SuleymenovKırgızistan Milli Günü
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