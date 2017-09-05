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Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı

- BM Kalkınma Programı Kazakistan Koordinatörü Şimomura: - “Enerji konusunda bilgi değişim merkezi haline gelen Kazakistan, diğer ülkelere enerji erişimi sorununun çözülmesinde destek sağlayabilir"

Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı

ASTANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Kazakistan Koordinatörü Norimasa Şimomura, Kazakistan'ın enerji konusunda bilgi değişim merkezi haline geldiğini söyledi.

Şimomura, BM'nin, Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'na katılımıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, fuarın Kazakistan’ın kalkınması için önemli katkı sağladığını belirtti.

Dünyada 1,3 milyar insanın enerjiye erişiminin olmadığına dikkati çeken Şimomura, Kazakistan’ın enerjiye erişimin sağlanmasına ve etkin kullanılmasına çözüm üretmek bağlamında enerji konulu fuarı gerçekleştirmekle yükümlülüklerini başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Şimomura, “Enerji konusunda bilgi değişim merkezi haline gelen Kazakistan, diğer ülkelere enerji erişimi sorununun çözülmesinde destek sağlayabilir.” dedi.

BM’nin fuara etkin katılımda bulunduğunun altını çizen Şimomura, fuar kapsamında 30’a yakın etkinlik gerçekleştirdiklerini ve 100 bine yakın kişinin de BM standını ziyaret ettiğini aktardı.

Kazakistan’da 10 Haziran-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'na BM’nin yanı sıra 17 uluslararası örgüt ve 115 ülke katılıyor.

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Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı
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