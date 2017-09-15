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Astana'da İdlib için anlaşmaya varıldı

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Astana'da 6'ncısı düzenlenen Suriye konulu toplantıda taraflar, Türkiye sınırındaki İdlib ilinde oluşturulacak "çatışmasızlık bölgesi"yle ilgili anlaşmaya vardı. Toplantıya katılan kaynaklardan...

Astana'da İdlib için anlaşmaya varıldı

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Astana'da 6'ncısı düzenlenen Suriye konulu toplantıda taraflar, Türkiye sınırındaki İdlib ilinde oluşturulacak "çatışmasızlık bölgesi"yle ilgili anlaşmaya vardı.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, dün ve bugün gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, İdlib ilinde kurulacak 4'üncü çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını belirledi.

Kaynaklar, İdlib bölgesine hangi güçlerin konuşlanacağına ilişkin görüşmelerin süreceğini bildirdi.

Anlaşmanın kısa süre içinde deklarasyona yansıması bekleniyor.

- Dört "çatışmasızlık bölgesi"

Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen 4'üncü toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, rejim güçleri ve muhalifler arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına karar vermişti.

Beşincisi 4-5 Temmuz'da gerçekleştirilen diğer toplantıda ise garantör ülkeler, Ortak Çalışma Grubu'nun çatışmasızlık bölgelerinin sınırları üzerine çalışmasına devam etmesi kararı almıştı.

Toplantı sırasında ABD ve Rusya'nın, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerini kapsayan çatışmasızlık bölgesinde, ABD'nin de söz sahibi olacağı bir güvenli bölge kurmak için ayrı bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Yürürlüğe 9 Temmuz'da giren ateşkesi denetlemek için Rus askeri polisi bölgeye konuşlanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Temmuz'da da Şam'ın doğusunda rejimin kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde ateşkes için anlaşıldığını ilan etmişti.

Rusya, 3 Ağustos'ta Humus'ta ateşkes sağlandığını duyurmuş ancak anlaşmaya bölgede nüfuzu sınırlı tek bir muhalif grubun imza attığı öğrenilmişti.​

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Anahtar Kelimeler:
AstanaİdlibSuriye
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