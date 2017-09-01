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Astana'daki Suriye toplantısı 14-15 Eylül'de yapılacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, başkent Astana’daki 6'ncısı düzenlenecek Suriye konulu toplantının, 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Astana'daki Suriye toplantısı 14-15 Eylül'de yapılacak

ASTANA (AA) - Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Astana’daki 6'ncısı düzenlenecek Suriye konulu toplantıda çatışmasızlık bölgelerindeki güvenlik güçlerinin faaliyetlerini düzenleyen belgelerin ele alınacağını ve İdlib’teki kontrol güçlerinin oluştulması üzerindeki çalışmaların devam edeceğini ifade edildi.

Katılımcıların İdlib, Humus ve Doğu Guta bölgelerindeki çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarını onaylayacağının ifade edildiği açıklamada, koordinasyon merkezi, tutukluların ve esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili ortak çalışma grubu, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranmasıyla ilgili hüküm taslağının da onaylanacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye, İran ve Rusya'dan oluşan garantör ülkelerin 13 Eylül'de de teknik görüşmeleri yapacağı duyuruldu.

Muhabir: Aliia Raimbekova

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Anahtar Kelimeler:
AstanaEkonomiSuriye
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