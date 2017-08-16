Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Danışmanlar Konseyini fesh
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Astronot besini "kinoa" Uşak'ta satışa çıktı

- Eşme ilçesinde, ilk defa hasadı yapılan kinoanın kilogramı 6 lira 20 kuruştan satıldı -TUKİYED Yönetim Kurulu Başkanı Temizel: - "Türkiye genelinde bu yıl 5 bin ton civarında ürün bekliyoruz. Çiftçilerimizin yüksek gelir getiren bu ürüne olan ilgileri her geçen gün artıyor"

Astronot besini

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde, hasadı ilk defa yapılan kinoanın kilogramı 6 lira 20 kuruştan liradan satıldı.

Yeleğen kasabasında çiftçilik yapan Mehmet Tunç ve Ramazan Taç'ın 10 dekarlık alandan elde ettikleri 1 ton 700 kilogram kinoa ürününü satışa sundu.

Üreticilerin satışa sunduğu 1 ton 700 kilogram kinoa, Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği (TUKİYED) tarafından kilogramı 6 lira 20 kuruştan satın alındı.

TUKİYED Tarımsal İşlerden Sorumlu Ziraat Yüksek Mühendisi Birkan Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak'ta ilk defa kiona ekiminin ve hasadının yapıldığını söyledi.

Kinoanın üreticiler için alternatif ürün haline geldiğini ve kar marjının yüksek olduğunu belirten Belen, "Kiona verimi yüksek bir ürün, satışlarda üreticilerimiz fiyatlardan memnun. Bu yıl Uşak'ta iki çifti üretim yaptı. Gelecek yıl, ürünleri gören 40 çiftçi üretim yapacaklarını söyledi. Kinoa fiyatları kaliteye göre 5 ile 8 lira arasında değişiyor. Biz de dernek olarak çiftçimizin ürünlerinin kalitesine göre belirlediğimiz fiyatlardan alıyoruz. Çiftçilerimize ürün alımında peşin ödeme yapıyoruz. " dedi.

Çiftçi Mehmet Tunç, kinoadan istediği verimi aldığını, ekim alanlarını genişleterek diğer üreticilere de bu ürünü tavsiye edeceğini belirtti.

- 15 bin dönüm alanda kinoa üretimi

TUKİYED Yönetim Kurulu Başkanı Can Temizel de Türkiye genelinde 9 bin 127 çiftçinin 15 bin dönüm alanda kinoa üretimi yaptığını kaydetti.

Kinoanın önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkati çeken Temizel, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde bu yıl 5 bin ton civarında ürün bekliyoruz. Çiftçilerimizin yüksek gelir getiren bu ürüne olan ilgileri her geçen gün artıyor. NASA bunu astronotlarına yediriyor, çünkü yüksek proteinli ve bağırsaklarda kolay öğütüyor."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çiftçiHasatIhracatKİONASatışUşak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5