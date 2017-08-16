Astronot besini

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde, hasadı ilk defa yapılan kinoanın kilogramı 6 lira 20 kuruştan liradan satıldı.

Yeleğen kasabasında çiftçilik yapan Mehmet Tunç ve Ramazan Taç'ın 10 dekarlık alandan elde ettikleri 1 ton 700 kilogram kinoa ürününü satışa sundu.

Üreticilerin satışa sunduğu 1 ton 700 kilogram kinoa, Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği (TUKİYED) tarafından kilogramı 6 lira 20 kuruştan satın alındı.

TUKİYED Tarımsal İşlerden Sorumlu Ziraat Yüksek Mühendisi Birkan Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak'ta ilk defa kiona ekiminin ve hasadının yapıldığını söyledi.

Kinoanın üreticiler için alternatif ürün haline geldiğini ve kar marjının yüksek olduğunu belirten Belen, "Kiona verimi yüksek bir ürün, satışlarda üreticilerimiz fiyatlardan memnun. Bu yıl Uşak'ta iki çifti üretim yaptı. Gelecek yıl, ürünleri gören 40 çiftçi üretim yapacaklarını söyledi. Kinoa fiyatları kaliteye göre 5 ile 8 lira arasında değişiyor. Biz de dernek olarak çiftçimizin ürünlerinin kalitesine göre belirlediğimiz fiyatlardan alıyoruz. Çiftçilerimize ürün alımında peşin ödeme yapıyoruz. " dedi.

Çiftçi Mehmet Tunç, kinoadan istediği verimi aldığını, ekim alanlarını genişleterek diğer üreticilere de bu ürünü tavsiye edeceğini belirtti.

- 15 bin dönüm alanda kinoa üretimi

TUKİYED Yönetim Kurulu Başkanı Can Temizel de Türkiye genelinde 9 bin 127 çiftçinin 15 bin dönüm alanda kinoa üretimi yaptığını kaydetti.

Kinoanın önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkati çeken Temizel, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde bu yıl 5 bin ton civarında ürün bekliyoruz. Çiftçilerimizin yüksek gelir getiren bu ürüne olan ilgileri her geçen gün artıyor. NASA bunu astronotlarına yediriyor, çünkü yüksek proteinli ve bağırsaklarda kolay öğütüyor."



