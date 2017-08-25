Astsubay ile Sahil Güvenlik Sınıfı Subay öğrencileri diploma töreni

ANKARA (AA) - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 3 bin 347 Astsubay ile Sahil Güvenlik Sınıfı Subay öğrencileri, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Başkanlığı Beytepe Stadyumu'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, törende yaptığı konuşmada, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki zorlu eğitim ve öğretim sürecini başarıyla tamamlayan 36 subay ve 3 bin 311 astsubayı, mazisi şan ve şerefle dolu olan teşkilatların saflarına katmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu milletin bükülecek boynu, eğilecek başı olmadığını ifade eden Kurtoğlu, şunları söyledi:

"Bu gençlik, devletimizin bekasına, milletimin dirliğine, birlik ve beraberliğine, vatanımızın bütünlüğüne kasteden, hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımayan her türlü ihanet şebekelerine ve şer odaklarına karşı icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatını feda etmekten çekinmeyecek, her türlü tehditi yok edeceklerdir."

Törende mezunlar adına konuşan dönem birincisi Astsubay Çavuş Önder Özek de terörle mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceklerini dost ve düşman herkesin bilmesini istediklerinin altını çizdi.

Özek, şunları kaydetti:

"Genç sıra arkadaşlarımla birlikte tüm dünyaya haykırmak istiyoruz; 20 yaşında Mehmetçik, 70 yaşında cepheye mermi taşıyan ninem, dün milli mücadelede, bugün terörle mücadelede ne kadar hain varsa, ondan daha fazla kahraman var bu vatanda.

Milletimizin bağımsızlığı ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi şükran ve minnet duygularıyla anıyor ve haykırıyoruz, emanetiniz emin ellerde, çünkü nöbet sırası bizde."

- Diplomaları Soylu verdi

Törende dönem birincileri tarafından akademi yaş kütüğüne yıldız ve plaket çakılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından dereceye giren öğrencilere diplomaları verildi.

Mezun olan diğer personelin de diplomasının verilmesinin ardından Jandarma Marşı söylendi ve tören geçişi yapıldı.