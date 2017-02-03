"Asya, Afrika, Avrupa" yeni yuvalarında

ANTALYA (AA) - Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda dünyaya gelen ancak babalarının kabullenmemesi nedeniyle Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na gönderilen 2,5 yaşındaki aslan yavruları, yeni yuvalarına yerleşti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinden hayvanat bahçesi görevlilerince demir kafeslere konularak bir araca yüklenen "Afrika", "Asya" ve "Avrupa" isimli aslanlar, Antalya'ya ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı görevlilerince araçtan indirilen kafesler, hazırlanan özel barınağa getirildi.

Hayvanat bahçesinde görevli 6 kişi tarafından taşınan kafesler, barınağın giriş kapısının bulunduğu bölüme konuldu. Bu sırada kafeslerin kapısı açılarak hayvanların yeni yuvalarına girişi sağlandı.

- Barınağa kısa sürede alıştılar

Yaklaşık 12 saattir birbirlerinden ayrı küçük kafeslerde kalan aslanlar, barınaklarda tekrar bir araya geldi. Ziyaretçiler de hayvanat bahçesinin yeni sakinlerine büyük ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, Türkiye'de dünyaya gelen ilk "üçüz" aslanların bol bol fotoğrafını çekti.

- "Afrika"ya "Eto'o" adı verilecek

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Süleyman Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikisi erkek olan aslanları güvenli ve sağlıklı bir şekilde hayvanat bahçesine naklettiklerini söyledi.

Aslanların yeni yuvalarına alışmalarının zaman alacağını dile getiren Karaca, "Doğal yaşam koşullarına uygun barınaklar yaptık. İleride yavru almayı hedefliyoruz. Yavruların gelmesiyle hayvanseverler küçük aslanları da burada görebilecekler. Bir aslan çiftimiz var ancak onlar çok yaşlandı ve uzun süredir yavru veremiyordu." dedi.

Karaca, "Afrika" isimli erkek aslana Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Eto'o'nun ismini vermeyi düşündüklerini belirterek, "Bu ismi alıştırmaya çalışacağız. Bu aslan da adeta Antalya'nın simgesi haline gelen Eto'o kadar güçlü." dedi.







