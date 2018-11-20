Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde sert düşüş yaşandı.

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının maaşını düşük göstermekle suçlanan başkanı Carlos Ghosn'un tutuklanmasının ardından, Japonya'da otomotiv ve elektronik sektöründe faaliyet gösteren şirket hisseleri sert düştü. Hong Kong ve Çin'de ise ABD'de teknoloji şirketlerinde başlayan satışların devralınmasıyla yüzde 2'nin üzerinde değer kayıpları görüldü.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,1 azalışla 21.583,12 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi, gerilemesini 5'inci güne taşıyarak 112,4 ile 20 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından 112,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksinin, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 2.700 puanın altına inmesi sonrasında düşüşü hız kazandı ve kapanışa yakın yüzde 2,1 kayıpla 2.646,45 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 düşüşle 2.082,58 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 azalışla 25.874,14 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 kayıpla 35.681,38 puanda seyrediyor.