Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, hafta başından bu yana hakim olan satış ağırlıklı seyir bugün de devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü yaptığı açıklama sonrası ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik endişeler pay piyasalarında satış baskısı oluşturmaya devam ediyor.

Çinli yetkililerin yarın Washington'a giderek müzakerelere katılması ve söz konusu sürecin bir süre daha gündemi meşgul etmesi bekleniyor.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan veriler, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 2,7 azaldığını, ithalatın ise yüzde 4 arttığını ortaya koydu. Bu sonuçlarla ülkede dış ticaret fazlası ise 34,6 milyar dolarlık piyasa beklentilerinin altında kalarak 13,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,7 azalarak kapanışa yakın 2.907,20 puana geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yüzde 1,5 değer kaybetmesinin ardından bugün de gerilemesini sürdürdü ve 21.515,85 puanla 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, günü ise yüzde 1,5 azalışla 21.602,59 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek analistlerin kritik destek seviyesi olarak nitelendirdiği 110 sınırında dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 37.939,69 puanda, Hong Kogn'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 29.096,33 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kayıpla 2.170,25 puanda seyrediyor.



