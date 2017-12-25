Asya-Kafkasya ülkeleri 2018'de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak

BAKÜ (AA) – Devlet Başkanlığı seçimi, dünya kupası organizasyonu, Suriye için başlatılacak siyasi süreç, yaptırımlarla mücadele gibi konularla Rusya, 2018'de Asya-Kafkasya bölgesinin en hareketli ülkesi olacak.

Bu yılı ABD ile yaşadığı diplomatik sıkıntılar, Suriye iç savaşı ve en önemli ihracat kalemi petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle devam eden ekonomik darboğazın aşılmasına yönelik atılan adımlarla geçiren Rusya'da, Mart 2018'de devlet başkanlığı seçimi yapılacak.

Kırım'ın 2014’te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilişinin yıl dönümü olan 18 Mart'ta yapılacak seçimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tekrar kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk olarak 1999 yılının son günü iktidara gelen Putin, seçimi alması halinde görev süresinin dolacağı 2024’te, 4 yılı başbakanlıkta olmak üzere toplamda 24 yılını iktidarda geçirmiş olacak.

Halkın yaklaşık yüzde 70'inin Putin'i desteklediğini gösteren anketlerde, Putin'in rakiplerinin yüzde 7-8 destekle Liberal Demokratik Parti Lideri Vladimir Jirinovski ve yüzde 4-5 oy ile Komünist Parti Lider Gennadiy Züganov'un olacağı belirtiliyor.

Ancak arkasındaki önemli halk desteğine rağmen Putin’in yeni dönemde kolay bir başkanlık geçireceğini söylemek şu an için zor görünüyor. Dış politikada yedi yıldır devam eden iç savaşın ardından Suriye’de başlaması beklenen siyasi süreç, Putin’in mesai harcayacağı önemli konulardan birisi olacak. Türkiye ve İran’ın da katılımıyla başlatılan ve Soçi’de önümüzdeki yılın ilk haftalarında düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, yeni yılda da Kremlin'in gündeminde önemli yer tutacak.

Ukrayna krizi ve krizin etrafında şekillenen ekonomik yaptırımlar da Moskova yönetiminin yeni yılda ana konularından birini oluşturacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımların atılması, altyapının güçlendirilmesi gibi meselelerdeki zorunlu reformlar Moskova yönetiminin gündeminde yer alacak.

Putin’in seçimden sonra ağırlık vereceği konuların başında, ekonominin temelini oluşturan petrol ve doğalgazdaki fiyat düşüklüğüyle başlayan sosyal harcamalardaki kısıntıyı ortadan kaldırmak olacak.

Batı'dan adeta izole edilmiş, yaptırımlar uygulanan Rusya’yı önümüzdeki yıl bekleyen en önemli etkinlik ise 2018 Dünya Kupası olacak. Rusya’nın 15 milyar dolara yakın harcama yaparak hazırlandığı şampiyonada, ülkeye gelecek yabancı taraftarların güvenliğine dair endişeler de Kremlin'in mesai harcayacağı konuların başında gelecek.

- Ukrayna 2018'de de toprak bütünlüğünü sağlamak için mücadele edecek

Ukrayna’nın 2018'deki gündemini yine bir önceki yıldan devreden konular oluşturacak. Kırım meselesi, ülkenin doğusundaki çatışmalar ve bu krizlerin çözümüne ilişkin diplomatik çabalar, Kiev yönetiminin yeni yıldaki ana konuları olacak.

Ukrayna için 2017, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donetsk ve Lugansk'ta (Donbas) ilan ettiği sözde yönetimlerin kontrolündeki bölgelerdeki çatışmaları sonlandırmak, Kırım'ın ana karaya yeniden bağlanması ve ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak için diplomatik çabalarla geçti. 2018'in de aynı konularla geçmesi bekleniyor.

Donbas'taki krize çözüm için Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’nın oluşturduğu Normandiya Formatı’nın yeni yılda da temaslarda bulunması bekleniyor. Ukrayna'nın, Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da Kırım Tatarlarına yönelik baskıları, gelecek yıl da uluslararası toplumun gündemine taşıyacağı tahmin ediliyor.

- Azerbaycan Cumhuriyeti 100 yaşında

Kafkas ülkesi Azerbaycan'da 2018, "asırlık kutlamalar"ın zamanı olacak. 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti 2018'de 100 yaşına girecek. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in imzaladığı karar gereği cumhuriyetin 100. yıl dönümü için kapsamlı kutlamalar yapılacak.

Azerbaycan'ın Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılmasında ve daha sonra gelişmesinde önemli rolü olan Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü’ye gelişinin de 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Yıl boyu yapılacak etkinliklerin 15 Eylül'deki kısmına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması öngörülüyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 100. kuruluş yılı için de görkemli geçit törenleri düzenlenecek.

Bakü yönetiminin yeni yıldaki gündeminin ilk sırasında her zamanki gibi işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri alabilmek olacak.

Yeni yılda, AGİT Minsk Grubu'nun yürüttüğü müzakereler kapsamında, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmelerin sıklaştırılması, iki ülke liderinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakü, 2018'de Bakü, Formula 1 yarışlarına 3. kez ev sahipliği yapacak. 29 Nisan’da koşulacak Azerbaycan Grand Prix’inde Bakü sokakları bir kez daha yarış pisti olacak.

Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne kavuşması da Bakü yönetiminin öncelikleri arasında yer alacak.

- Gürcistan’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak

Kafkasya’nın diğer ülkesi Gürcistan, 2018’de cumhuriyetinin 100. yılını kutlayacak. Tiflis yönetimi, 1918-1921 arasında bağımsız devlet olarak kurulan Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti’in 100. yaşı için etkinlikler düzenleyecek. 26 Mayıs’taki kutlamalara çok sayıda devlet ve hükümet başkanı davet edilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi de ülkenin önemli gündem maddelerinden birisi olacak. Yılın son çeyreğinde düzenlenmesi planlanan seçimler, cumhurbaşkanın son kez doğrudan halk tarafından seçilecek olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyacak.

- Hazar denizinin hukuki statüsü belirlenebilir

Kazakistan, 2018’de önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. Hazar’a kıyısı bulunan Azerbaycan, Rusya, İran, Türkmenistan ve Kazakistan’ın devlet başkanları 2018’in ilk yarısında Kazakistan’da bir araya gelecek. Zirve, kıyıdaş ülkelerin iş birliği ilkeleriyle yasal sorumluluklarını içeren ve üzerinde mutabakat sağlanan anlaşma taslağının liderlerin onayına sunulacak ve Hazar’ın nihai statüsünün belirlenecek olması dolayısıyla önem taşıyor.

Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Rusya, Belarus ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye devletlerin başkanları yılın ikinci yarısında başkent Astana’da toplanacak.

Yeni yılda Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in kurucusu olduğu başkent Astana’nın 20. yılı kutlamaları yapılacak. 6 Haziran’da başlayacak "Şehir Günü” kutlamaları yılın sonuna kadar sürecek.

Mayıs ayındaki KADEX 2018 Uluslararası Askeri Silah ve Araç Fuarı ile 19-22 Haziran’daki 25. Dünya Madenciler Kongresi’ne çok sayıda ülkeden geniş katılım olacak.

Suriye’deki krize çözüm bulmak için başlatılan Astana toplantılarına da yeni yılda devam edilmesi bekleniyor.

- Özbekistan’da reformlar yılı olacak

Özbekistan’da 27 yıllık İslam Kerimov döneminden sonra cumhurbaşkanı seçilen Şavkat Mirziyoyev’in politikaları, 2018’in reformlar dönemi olacağını gösteriyor.

Mirziyoyev’in, ülkenin can damarlarından olan tarım sektöründe reformlar yapması, ülkenin en büyük kesimini oluşturan çiftçilerin yüzünü güldürecek kararlar alması, devletin zorunlu satın aldığı pamuk ve buğday ürünlerinin üretimi ve satışının serbestleştirmesi bekleniyor. Bu çerçevede, hükümetin 2018'de pamuk ve buğday arazilerini azaltması, bunun yerine meyve-sebze üretimini artırması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra cezaevlerindeki çok sayıda siyasi mahkumu serbest bırakan, uzun bir aradan sonra BM Özel Raportörünün ülkedeki cezaevlerini ziyaret etmesine izin veren, çocuk işçiliği ve zorunlu çalışmanın yok edilmesine yönelik kararlar alan Mirziyoyev'in 2018'de de ülkede demokrasinin yerleşmesi ve insan haklarına riayet edilmesi konularında köklü değişiklikler yapacağı belirtiliyor.

Taşkent yönetiminin bu yıl, yurt dışındaki muhaliflere zeytin dalı uzatacağı, ülkede İslamiyet’in baskıdan uzak ve radikal grupların etkisi olmadan yaşanması için gerekli tedbirlerin alınacağı ve bu konudaki hoşgörünün artırılacağı vurgulanıyor.

Orta Asya’nın kalbi sayılan Özbekistan’ın 2017’de dalgalı kura geçmesiyle fiyatların artmaya başlaması, yeni yıldaki en büyük endişe olacak.

2018’in sosyoekonomik açıdan nasıl geçeceği, Özbek sumunun değer kaybedip etmeyeceği en çok merak edilen konu olacak gibi görünüyor.

- Kırgızistan'da 3. Dünya Göçebe Oyunları düzenlenecek

Kırgızistan, 2018’de 3. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Eylül ayının ilk yarısında düzenlenmesi planlanan oyunlara, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Tacikistan, Türkmenistan, Moğolistan, Çin, Rusya Federasyonunun yanı sıra Avrupa’dan da katılım olması bekleniyor.

Orta Asya’nın halk ayaklanmalarıyla, siyasi istikrarsızlıkla tanınan ülkesi Kırgızistan’da yeni yılın en çok konuşulacak konusunu, mevcut yönetim ile muhalefet arasındaki ilişkinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Muhalefetteki bazı isimler hakkında başlatılan yargı sürecinin, siyasete nasıl yansıyacağı ülkenin 2018’deki gündemini oluşturacak gibi görünüyor.