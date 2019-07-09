Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a 10 milyar dolarlık kredi

İSLAMABAD (AA) - Asya Kalkınma Bankası (ADB), Pakistan'daki kalkınma projelerini desteklemek için 10 milyar dolar kredi vereceğini duyurdu.

ADB Pakistan Direktörü Xiahong Yang, yaptığı açıklamada, kredinin, özellikle altyapı, enerji güvenliği, ulaşım, tarım, su kaynakları, eğitim, ticaret ve turizm alanlarında kullanılacağını kaydetti.

Gelecek 5 yıl için Pakistan'a 10 milyar dolar kredi verileceğini belirten Yang, kredinin 3,4 milyar dolarlık ilk bölümünün ülkeye 2019-2020 mali yılı içinde verileceğini bildirdi.

Söz konusu miktarın 2,1 milyarlık bölümünün yeni teknolojilerin ilgili alanlarda uygulanması, kamu-özel iş birliğinin artırılması ve yeniliklere harcanacağını aktaran Yang, özel sektöre Pakistan'ın büyümesine katkı sağlaması için destek verileceğini de kaydetti.





- ADB'den Pakistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerinin gelişmesi için yol haritası





Bu arada, ADB, Pakistan'ın Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) programı aracılığıyla komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerinin gelişmesi için de bir yol haritası hazırlayacak.

ADB'nin kurucuları arasında yer alan Pakistan, 1966'dan bu yana bankadan 32 milyar dolarlık proje destek kredisi aldı. Pakistan ve ADB, özellikle kurumlar ve sosyal hizmetlerin güçlenmesi ile ekonomik büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi için iş birliği yapıyor.

Borçlarını ödeme konusunda zorluklar yaşayan Pakistan, yeni hükümetin göreve geldiği Ağustos 2018'den bu yana IMF'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Çin gibi ülkelerden krediler aldı. Bu arada, söz konusu ülkeler ve Katar, Pakistan'a yatırım sözü verdi.