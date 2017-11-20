Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi

Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu

- Türkiye'nin dönem başkanlığını yapacağı etkinliğe katılmak üzere Kamboçya Meclis Başkanı Ngohan, Bahreyn Meclis Başkanı Almulla, Özbekistan Meclis Başkanı Yuldoshev ile Suudi Arabistan Şura Meclis Başkanı İbrahim El-Şeyh İstanbul'a geldi

Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dönem başkanlığında ilk kez toplanacak Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu'na katılacak davetliler İstanbul'a gelmeye başladı.

Genel Kurul katılımı için yabancı devletlerin meclis başkanları ve diğer yetkililerinin İstanbul'a gelişleri sürüyor. Sabah saatlerinde ilk olarak Kamboçya Meclis Başkanı Nhel Ngohan, Türk Havayolları'nın tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi.

Ardından Bahreyn Meclis Başkanı Ahmed Bin Ebrahim Almulla, Özbekistan Meclis Başkanı Nigmatilla Yuldoshev ile Suudi Arabistan Şura Meclis Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh, Atatürk Havalimanı'na indi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen konuk meclis başkanlarını TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurula katılmak için konuk meclis başkanlarının gelişleri akşam saatlerinde ve yarın da devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
APAAsya Parlamenter AsamblesiMehmet Ali KumbuzoğluTBMM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5