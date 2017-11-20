Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dönem başkanlığında ilk kez toplanacak Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu'na katılacak davetliler İstanbul'a gelmeye başladı.

Genel Kurul katılımı için yabancı devletlerin meclis başkanları ve diğer yetkililerinin İstanbul'a gelişleri sürüyor. Sabah saatlerinde ilk olarak Kamboçya Meclis Başkanı Nhel Ngohan, Türk Havayolları'nın tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi.

Ardından Bahreyn Meclis Başkanı Ahmed Bin Ebrahim Almulla, Özbekistan Meclis Başkanı Nigmatilla Yuldoshev ile Suudi Arabistan Şura Meclis Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh, Atatürk Havalimanı'na indi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen konuk meclis başkanlarını TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurula katılmak için konuk meclis başkanlarının gelişleri akşam saatlerinde ve yarın da devam edecek.