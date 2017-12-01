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Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Yedinci Bakanlar Konferansı

- Konferans kapsamında Bakü Bildirisi kabul edildi

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Yedinci Bakanlar Konferansı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da düzenlenen "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci (HoA-IP) Yedinci Bakanlar Konferansı" Bakü Bildirisi'nin kabul edilmesiyle sona erdi.

Açılışına, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı Mobaşar Caved Akbar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı konferans sona erdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov ve Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Adela Raz, konferansın ardından basın toplantısı düzenledi.

Raz, toplantıda yaptığı konuşmada, bildiride, İstanbul Süreci'nin bölge ülkeleri arasında diyalog ve güvenin güçlendirilmesi konusunda özgün rol oynadığının, bu platformun bölgede barış ve istikrarı teşvik ettiğinin belirtildiğini kaydetti.

Bildiriyi imzalayan tarafların, ülkelerin egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve iç meselelere karışmamak gibi uluslararası yükümlülüklerini bir daha teyit ettiklerini söyleyen Raz, bildiride, terörizmle mücadele, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, örgütlü suçlarla mücadele ve mültecilerin sorunlarının çözülmesi gibi konuların da yer aldığını ifade etti.

Azimov da dost ve kardeş Afganistan'ın istikrara kavuşmasını ve ekonomik olarak kalkınmasını arzu ettiklerini, Afganistan'ı desteklediklerini bildirdi.

Asya bölgesindeki sorunların, müşterek ve bölgesel çözüm yolları gerektirdiği düşüncesinden hareketle, Afganistan odaklı olarak, güven artırıcı önlemler vasıtasıyla bölgesel iş birliği ve dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlayan İstanbul Süreci, Türkiye'nin liderliğinde Afganistan ile 2 Kasım 2011'de düzenlenen "Afganistan için İstanbul Konferansı" ile hayata geçirildi.

14 üyesi bulunan HoA-IP'e 17 devlet ve 12 uluslararası kuruluş da destek veriyor. Türkiye, İstanbul Süreci'ndeki aktif rolünü sürdürüyor.

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Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Adela RazAsya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Yedinci Bakanlar KonferansıAzerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov
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