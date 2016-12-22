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At yarışlarında rekor ikramiye

- Türkiye Jokey Kulübü, 31 Aralık İstanbul yarışlarında 6'lı ganyan oyununda, toplam 6 milyon lira ödülle Türk yarışçılık tarihinin en büyük ikramiyesini dağıtacak

At yarışlarında rekor ikramiye


İSTANBUL (AA) - Türkiye Jokey Kulübü, 31 Aralık Cumartesi günü İstanbul yarışlarında 6'lı ganyan oyununda, toplam 6 milyon lira ödülle Türk yarışçılık tarihinin en büyük ikramiyesinin dağıtılacağını açıkladı.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamada, yeni yıla özel olarak İstanbul'da koşulacak yarışlar sonucunda toplam 6 milyon lira ödül verileceği belirtildi. Bu ödülün Türk yarışçılık tarihinin en büyük ikramiyesi olduğu vurgulandı.

Yarışseverlerin, hazırlayacakları 6’lı ganyan kuponlarının yanı sıra, e-bayi ve ganyan bayilerinde makine tarafından otomatik hazırlanan "Hazır 6’lı" kuponlarıyla da oyuna katılabileceği kaydedildi.

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