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Ata Demirer, Açıkhava'da sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Komedyen, müzisyen ve oyuncu Ata Demirer, "BKM Açıkhava 2017" etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluştu.Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlikte, sanatçı, "Ata Demirer Gazinosu" adlı özel gösterisini...

Ata Demirer, Açıkhava'da sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Komedyen, müzisyen ve oyuncu Ata Demirer, "BKM Açıkhava 2017" etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlikte, sanatçı, "Ata Demirer Gazinosu" adlı özel gösterisini sundu.

Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrayla dansçılar eşlik etti.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, arabesk ve pop şarkılardan oluşan geniş bir repertuvarı yorumlayan Demirer, aralarında "Her Gece İçiyorum", "Yalan Değil Pek Kolay Olmayacak Unutmak", "Yaşamak Yalan Belki", "Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına", "Hicran Yarası", "Fıldır Fıldır Hayriye"nin de bulunduğu birçok şarkıyı seslendirdi.

İki bölümden oluşan etkinlikte Demirer, esprileriyle hayranlarını güldürdü ve bol bol alkışlandı.

Ata Demirer, kapalı gişe oynadığı gösteride yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

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