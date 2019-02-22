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Atak'ın "ağır abisi" için imzalar atıldı (1)

- Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı - Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece 2 örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yer alacak - Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor

Atak'ın
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ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalandı.

SSB'de düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TUSAŞ ve savunma sanayisi sektör temsilcileri katıldı.

Sözleşmeye İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat tarafından imza atıldı.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi, TSK'nın bu alandaki ihtiyacına yönelik olarak başlatıldı.

Projeyle yüksek miktarda faydalı yük taşıyabilen, zorlayıcı çevresel etmenlere dayanıklı, ileri teknoloji hedef takip ve görüntüleme, elektronik harp, seyrüsefer, haberleşme ve silah sistemleriyle donatılmış, yüksek manevra kabiliyetine ve performansına sahip, etkin ve caydırıcı bir taarruz helikopterinin tasarlanarak üretilmesi planlanıyor.

Projeyle ayrıca yerli sistem kullanımının azami seviyeye çıkarılması, tedarik güvenliği ve ihracat serbestliğinin sağlanması hedefleniyor.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi'nin yurt dışı bağımlılığın azaltılmasında, mevcut yurt içi projelerde edinilen bilgi birikimi ile yerli, milli ve yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesinde ve TSK'nın etkinliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yerini alacak. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

Helikopterin teknik özellikleri şöyle:

- 10 ton sınıfında yerini alacak

- 2 adet Turboşaft motora sahip olacak

- Bin 200 kilogramdan fazla faydalı yüke sahip bulunacak

- Tandem kokpitli olacak

- Yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek

- Çevresel etmenlere dayanıklı olacak

- Yüksek ileri hız limitine sahip olacak

- Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak

- Yüksek kalibreli top, yeni nesil 2,75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tanksavar füzeleri ile havadan havaya füze sistemleri olacak

(Sürecek)

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Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ProjesiATAKİsmail DemirOğuz BoratSavunma Sanayii BaşkanlığıTemel KotilTUSAŞ
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